Debate: Agroindustria (CAA) y los consensos en una República

El CAA señalo que nuestro país necesita una Ley que permita ir hacia una macroeconomía más estable, avanzando en las reformas necesarias que modernicen el marco normativo, desburocratizando y racionalizando al Estado Nacional, a la vez que proponga un perfil exportador a nuestra economía.

Más allá del necesario debate legislativo desde el CAA instaron a los legisladores nacionales del oficialismo y de los bloques de la oposición a redoblar los esfuerzos de manera responsable en la construcción de consensos que permitan avanzar con las reformas que necesita la economía evitando situaciones de incertidumbre que pueden tener impactos negativos en el desarrollo económico y social."

El debate

En días de Sergio Massa en la presidencia de la Cámara Baja, el CAA, que nació como una instancia superadora de la Mesa de Enlace, realizó varias visitas al Legislativo para presentar un abanico de sus propuestas.

El conocimiento que Massa tuvo del CAA es lo que luego derivó, cuando fue ministro de Economía, en el transitorio 'dólar soja' para anticipar la liquidación de exportaciones.

En definitiva, el CAA -cuyo inicio fue aplaudido por Urgente24- tiene un conocimiento más cercano que otras entidades gremiales empresarias acerca del funcionamiento del Legislativo.

Por ese motivo sorprende el último párrafo de su declaración: ellos reclaman a los legisladores (oficialistas y opositores) "redoblar los esfuerzos de manera responsable en la construcción de consensos". Sin embargo, en general, en estos temas los consensos dependen de la interacción del Ejecutivo y el Legislativo, y no de la interacción del Legislativo.

Creer que los disensos ocurridos con la Ley Ómnibus fueron consecuencia de los legisladores, ubica a esta declaración en un sospecho intento de agradar al Ejecutivo.

En este caso, la situación sí sería más grave porque ubicaría a una entidad gremial empresaria difundiendo un comunicado con un objetivo de lobby sectorial, que conoce que es de interpretación sesgada.

massa-consejo-agroindustrial.webp CAA visitando el Legislativo.

Consensos

En verdad, la Ley Ómnibus fracasó -más allá de la torpeza del Ejecutivo de enviar un mamotreto de ese volumen- por ausencia de consensos entre el Ejecutivo nacional y los Ejecutivos provinciales.

Existió un grupo de legisladores nacionales que, ante el evidente riesgo de colapso del proyecto, intentaron 'rescatar' la iniciativa en forma parcial, mediando entre las partes. Sin embargo, el Ejecutivo nacional reivindicó en público su voluntad de no negociar.

¿Qué significa 'consenso'? Es un acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos.

Entonces, la voluntad de no negociar es el rechazo del consenso.

Urgente24 no condena esta decisión del Ejecutivo pero sí cree que es equivocada, quizás hipócrita o quizás ignorante, la estrategia que eligió. En concreto, en ese caso, el Ejecutivo nacional

no tendría que haber convocado a sesiones extraordinarias del Congreso,

no haber enviado un proyecto de ley al Legislativo, y

continuar con su redacción de otros DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia),

apelando al Poder Judicial que avalara su decisión política.

Lo incoherente del Ejecutivo nacional es habilitar sesiones extraordinarias y pretender que el Congreso considerarse un vasto proyecto de ley tal como si fuese un DNU.

caa schiaretti.jpeg CAA visitando al por entonces gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Algo más

Hay algo más grave en este intento del CAA de agradar a Javier Milei, y es esta frase: "(...) la construcción de consensos que permitan avanzar con las reformas que necesita la economía evitando situaciones de incertidumbre (...)".

Resulta casi una extorsión al Legislativo pretender que, para no provocar 'incertidumbre', apruebe los proyecto del Ejecutivo. Los representantes del electorado tienen un mandato de sus representados: así funciona esta República mientras no se modifique la legislación electoral vigente.

No es posible condenar a los legisladores por trabajar de legisladores.

Deberá recordarse lo sucedido en el interín de la votación de los incisos B y C del artículo 5to. de la ex Ley Ómnibus: el 'dialoguista' diputado nacional Miguel Ángel Pichetto pidió la palabra para hablarle en el pleno al oficialismo, advirtiéndole que debían hacer algo porque iban hacia una catástrofe en la votación, y no fue escuchado. Entonces ocurrieron las derrotas en los incisos siguientes. Esto quiere decir que no había interés en un diálogo que habilitara el consenso.

Considerando el comportamiento del bloque oficialista La Libertad Avanza, cabe deducir que esto ocurrió porque no tenían instrucción ni mandato al respecto del Ejecutivo nacional.

Luego, la catástrofe no fue un problema de disenso sino de desconocimiento: había 2 formas de pedir el regreso a comisión del proyecto de ley. En un caso, era regresar a comisión para su tratamiento en particular, y en otro caso era regresar a comisión sin precisar el alcance. En este caso, era comenzar otra vez desde fojas 0. Y fue el que eligió el oficialismo, inhabilitando su propio éxito de la votación en general.

Corolario 1: si el objetivo del CAA era propiciar encuentros para evitar disensos, no debería obviar de su comunicado al Ejecutivo nacional.

Corolario 2: tratar de "delincuentes" a legisladores que no votaron según esperaba el Ejecutivo, es un agravio a los consensos futuros.

Ya que estamos con consensos, el Ejecutivo nacional no contribuye mucho desde Twitter/X:

