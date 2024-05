"De banquina de izquierda a banquina de derecha: ¿por qué no vamos al pavimento?"

“El peronismo ha sido irresponsable en los gobiernos anteriores porque gastaron más de lo que tenían. No promovieron la actividad productiva. Fue un populismo. Pero, lo actual tampoco es bueno. Veníamos por la banquina de la izquierda y nos fuimos a la banquina de la derecha. ¿Por qué no vamos por el pavimento?” “El peronismo ha sido irresponsable en los gobiernos anteriores porque gastaron más de lo que tenían. No promovieron la actividad productiva. Fue un populismo. Pero, lo actual tampoco es bueno. Veníamos por la banquina de la izquierda y nos fuimos a la banquina de la derecha. ¿Por qué no vamos por el pavimento?”

JUAN MANUEL URTUBEY Juan Manuel Urtubey: ni por la banquina de la derecha, ni por la de la izquierda: por el pavimento

Juan Manuel Urtubey: "Darle más poder a las provincias"

“Estamos a tiempo de ir por el camino correcto, como ocurre en todas partes del mundo. El Estado es gigantesco, pero si achicás la economía, lo público te queda, proporcionalmente, cada vez más grande” explicó.

Luego, explicó su idea para salir del actual estancamiento.

“Las provincias atienden el 70% del gasto consolidado pero solamente les dan el 30% del total recaudado. Paga cada estado sub nacional los sueldos de docentes, enfermeros, médicos, policías y justicia pero la parte del león queda en Buenos Aires. Hay algo que está mal”. ¿Cómo achican las provincias? ¿Dejan de prestar servicios? Tenemos que encender motores de desarrollo, no hay otra alternativa”.

“A más distancia entre el que recauda y el que gasta, hay más corrupción y peor gasto”, graficó.

Los gremios del transporte público, vitales para la contundencia de un paro general, confirmaron su adhesión a la medida convocada por la CGT para el 25. Paro general de la CGT contra el gobierno de Javier Milei

El paro de la CGT contra Javier Milei

“Lo que estamos viendo en la jornada de protesta es un país que tiene falta de diálogo. No son sostenibles en el tiempo las medidas que la Casa Rosada viene llevando adelante si no existen los acuerdos” sostuvo Urtubey.

Luego, cerró con una advertencia:

“El grave problema de la Argentina es que no tiene previsibilidad. Si seguimos dependiendo de manera unilateral de una sola persona, no vamos a salir de la actual crisis”.

