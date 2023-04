Daniel Scioli se 'bancaría' una PASO vs. Alberto Fernández

En cuanto a su opinión sobre Macri, Scioli dijo: “A Macri no lo veo en cosas concretas. De Macri es dificíl rescatar algo ”.

Brasil, Massa y maltrato del kirchnerismo:

Scioli también hizo gala de su tiempo en Brasil, donde afirmó que se informó demasiado y estudió diversos temas con los que ahora se siente más preparado. Durante su gestión como embajador en Brasil dijo “he demostrado que puedo cerrar la grieta”, en referencia a que pudo trabajar sin mayores inconvenientes con los presidentes Jair Bolsonaro y Lula Da Silva.

“Sería candidato del argentinismo, llegó su tiempo. Me siento con la capacidad y la experiencia. Y eso tiene que ser; acuerdos, políticas de Estado, cambios. Sé administrar tensiones. Mi vida es testimonio de eso: de coraje ”, afirmó.

En cuanto a las críticas por su falta de reacción ante los maltratos que dicen que recibió del kirchnerismo, comentó que si uno gobierna la provincia del país no puede ser susceptible y ofenderse por todo lo que escucha. Así no son las cosas para Scioli.

Sobre su relación con Sergio Massa, Scioli señaló que no le cae mal y que buscan colaborar juntos para que haya dólares genuinos. “No lo tomo en términos personales cuando los medios buscan problemas entre nosotros dos, no, no los hay, vengo a discutir ideas ”.

Argentinismo y PASO con Alberto (su amigo) Fernández:

image.png Una amistad de muchos años.

Romina Manguel preguntó si iría a una PASO con su amigo Alberto Fernández. A lo que Scioli respondió: “Esas decisiones se toman con tiempo. Él coincide en que no tiene que volver la derecha. Le tengo mucho respeto. Yo soy candidato, sigo haciendo mi trabajo. Demostré que puedo mantener mi temple en momentos de dificultad ”.

Por último, el precandidato oficialista señaló que su propuesta es de desarrollo y que hay que enfocarse en la aproximación con la sociedad, en vez de tomar la decisión de dinamitar todo. “El argentinismo tiene que ver con eso, no es kirchnerismo, macrismo, es el tiempo de la flexibilidad ”, concluyó.

