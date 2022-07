“Son cosas en las que me siento capacitada para hablar porque las sufro como los tiempos de la justicia, los derechos de madres e hijos que no se cumplen los sufro también. (…) Yo viví en Ecuador, y esto te lo puede decir “el deudor”, y había compañeros de él que no pagaban los alimentos de los hijos. Los iban a buscar el entrenamiento, se los llevaban en cana hasta que pagaran y no podían volver a trabajar”, explicó la mediática en ese momento al hacer una comparación sobre la "mano dura" que ejercen en otros países con los padres deudores, y la tranquilidad con la que se maneja ese tema en la Argentina.