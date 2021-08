“El pico del endeudamiento fue en 2018”, afirmó, y lanzó: "con el gobierno anterior dominaron los capitales especulativos (...) Con el gobierno anterior se rifaba libremente el país".

"El Frente De Todos no tuvo nada que ver con el endeudamiento", afirmó Cristina Kirchner.

"Así como se dedicaron a decir que la plata se iba porque no había confianza, ahora se encargaron de construir otro nuevo relato, que todos los problemas de la economía argentina son culpa de la cuarentena, no de la pandemia. Con una formidable maquinaria mediática -que la conozco, no crean que me asombra, porque la sufrimos en carne propia-. Como si esto no pasara en todo el mundo", agregó.

kicillof-cristina-kirchner-insaurralde.jpg Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Martín Insaurralde durante el acto en Lomas de Zamora (NA).

Cristina contra Clarín, vía Tinayre

"Hoy leía en Clarín, evangelio mediático de la oposición, un interesante reportaje a la hija de una conocida presentadora que almuerza hacer muchos años en Argentina. La entrevista fue en una radio y la reproduce Clarín. Es muy interesante como ejercicio de comprensión para ver cómo funciona esto, y en todo el mundo. La voy a nombrar, es Marcela Tinayre, que no puede ser tachada de K ni de peronista, lo contrario, en nuestras antípodas", comenzó luego Cristina Kirchner, en lo que se anticipaba un furioso descargo contra los medios de comunicación, especialmente Clarín.

Y continuó: "Ella estaba en París de vacaciones y cuenta que a Lionel Messi 'le dicen Santo Messi (...) por la facturación que se ha movido de golpe en un país que está sufriendo la pandemia con muchos negocios fundidos. Es un país muy poderoso Francia, pero pasan las mismas cosas en todos lados a nivel de vida diaria (...) crisis económica muchísima, los locales están vacíos. Nunca lo hubiera imaginado (...) suceden las mismas cosas que en nuestro país'. ¿Qué fue lo que me impactó? Su sorpresa era genuina...", dijo Cristina tras leer el textual de la entrevista a la hija de Mirtha Legrand.

Y analizó: "entonces, si está persona de alto poder adquisitivo, que tiene relaciones en el mundo, creía que las cosas que pasaban en la Argentina pasaban solo acá, claro, esa mujer está sometida al mismo bombardeo mediático todo el día diciendo que lo que pasó acá no pasó en ningún lado. Lo vemos en todo, en la economía, en la vacunación, en todo. ¿No será hora de que paren un cambio, y ponerse a pensar, no a mentir, engañar, a hacerse responsable de lo que cada uno ha hecho en la historia de nuestro país?", lanzó la vicepresidente en una crítica tanto a los medios como a la oposición.

Y finalizó: "De esto tenemos que hablar, de cómo vamos a hacer para redefinir esta realidad. La pandemia se va a terminar, pero después vamos a tener que hacernos cargo del muerto que nos dejaron. Entonces a los responsables les pido un poco más de humildad, de solidaridad de patriotismo".

De la ceremonia también participaron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el intendente de Lomas de Zamora y anfitrión del evento, Martín Insaurralde. En el escenario también estuvieron Máximo Kirchner y Eduardo Wado de Pedro, aunque no fueron oradores.