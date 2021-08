La Cámpora vs. PJ: 2 años con el pescado sin vender

La política es lógica. Cuando a un gobierno le va bien, las internas se diluyen. Ahora, cuando las cosas no van bien, los conflictos vuelven a surgir para ver quién paga los platos rotos. El festejo por el segundo aniversario del triunfo en las PASO sobre Mauricio Macri es un hecho fáctico y verídico. Ahora, ¿hay festejo en el Frente de Todos por estos dos años de gestión? ¿Se festeja que no haya una reactivación económica o que la inflación anual está proyectada por arriba del 45%? ¿Se puede festejar que no haya una recuperación del salario o la inestabilidad del dólar?

El gran debate aquí es: ¿Quién es el mayor responsable de este momento del país? El oficialismo puede argumentar que los problemas se deben a la pandemia y razón no les faltaría aunque responsabilizar el 100% de los inconvenientes al coronavirus tampoco les serviría porque eso también tiene sus limitaciones frente al electorado. La otra interrogante es a quién se le atribuirá un eventual triunfo del oficialismo en estas elecciones. ¿Al Partido Justicialista; al PJ con Massa; a Alberto: a Cristina?

No hace falta remarcar que, a pesar de esta feroz interna y los viejos conflictos pendientes, el Frente de Todos no corre el peligro de dividirse o separarse ya que "a nadie le conviene". No obstante, es necesario y urgente que se cierren algunas discusiones de cara las elecciones del 2023.