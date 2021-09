Cortes en accesos a CABA y tensión en Puente Pueyrredón

https://twitter.com/solotransito/status/1443241976565047300 Ahora Puente Pueyrredón #Avellaneda manifestantes cara a cara con las fuerzas Federales via @enlamiraradio https://t.co/mMW9Z3yaeF pic.twitter.com/AWG3SLXfSy — Solo Tránsito (@solotransito) September 29, 2021

"Nos estamos movilizando en todo el país porque el Gobierno no cumplió con los pagos del Plan Potenciar y no aceptan nuevos cupos de ingresos de compañeros y de compañeras, pero sí cumplen con el Plan Empalme para subsidiar a los empresarios, pero no subsidian el ingreso de nuevos desocupados a las obras públicas", dijo a Télam Eva Gutiérrez, referente del Polo Obrero-Tendencia.