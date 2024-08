Constanza Girotti: "el escándalo está afectando mi imagen y mi nombre, no sé cómo reaccionar"

image.png Escándalo: habló una de las bellas mujeres contratadas durante la gestión de Alberto Fernández

“En cuanto a la visita a la Quinta de Olivos fue un viaje para llevar obsequios porque yo me desempeñaba en Ceremonial y Protocolo. Eso es lo que hace la oficina. Fueron diez minutos y dejé los regalos en la puerta de ingreso” sostuvo Girotti.

Finalmente, explicó que puede probar sus jornadas de trabajo en Balcarce 50.

