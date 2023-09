Consejo de la Magistratura y Las Vegas "ciudad del pecado" ¿?

En Las Vegas ocurren eventos muy importantes. Sin ir muy lejos, cada año se realiza el Consumer Electronics Show o Feria de Electrónica de Consumo o International CES, donde se presenta todo lo nuevo en tecnología.

abogados en las vegas.webp Abogados reunidos en el Casino & Resort Rio, en Las Vegas (Nevada, USA).

El caso Bento

En el descargo del juez federal Walter Bento apareció la cuestión de las fotografías acerca de un viaje a Las Vegas y los "comportamientos contrarios al decoro y a la dignidad” que esto supondría. Y fue interrogado acerca de esto.

El descargo de Bento:

## “Escuché ayer (martes 25/09), por haber visitado junto a mi señora esposa la ciudad de Las Vegas de la que se llegó a predicar en el dictamen del plenario del 31/05, con la firma del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su carácter de presidente del Consejo de la Magistratura, que la ciudad de Las Vegas se conocía como 'la ciudad del pecado', dejándonos a las puertas de un conflicto diplomático. Es decir, se me atribuye una supuesta vulneración al artículo 8vo. del reglamento para la Justicia Nacional, merced a que en el allanamiento dispuesto sobre mi domicilio se secuestró el celular de un celular viejo de mi señora que contenía 3 fotografías tomadas en la ciudad de Las Vegas".

## "La verdad es que no puedo creer que tenga que estar sentado acá explicando esto. Nunca nadie de mi familia, nunca nadie de mi familia publicó una foto de ese viaje. Esas 3 fotos no aparecen en ningún lado. Fue en 2011. El allanamiento es el 05/05/2021. Las fotos aparecen en los medios en el 2022. Entonces, si las fotos solamente estaban en el teléfono de mi señora que se secuestró en el 2021 y las fotos aparecen en el 2022, ¿quién las publicó? Alguien que tenía el teléfono."

## "Nosotros no publicamos esas fotos, pero quien las publicó fue contra el Derecho a la Intimidad de mi señora, de mi familia. Yo no publiqué ninguna foto. No tengo redes sociales, ni siquiera sé cómo hacerlo".

Lo que no puedo entender es que se la haya catalogado como 'la ciudad del pecado' a una ciudad que el 30/05/2023, el Papa Francisco le elevó la categoría y de Diócesis de Las Vegas ascendió a la categoría de Arquidiócesis, transformando a un subobispo en arzobispo. Entonces, estamos hablando de 'la ciudad del pecado', a donde he ido con mi señora y me están hablando de un hotel que tiene casino. Sí, pero ¿tiene alguna foto donde yo esté jugando, doctor? Le vuelvo a repetir:, cuando he ido al cine con mi señora en Mendoza, hemos pasado por la puerta de un hotel casino. Voy a tener que cambiar de cine. Lo que no puedo entender es que se la haya catalogado como 'la ciudad del pecado' a una ciudad que el 30/05/2023, el Papa Francisco le elevó la categoría y de Diócesis de Las Vegas ascendió a la categoría de Arquidiócesis, transformando a un subobispo en arzobispo. Entonces, estamos hablando de 'la ciudad del pecado', a donde he ido con mi señora y me están hablando de un hotel que tiene casino. Sí, pero ¿tiene alguna foto donde yo esté jugando, doctor? Le vuelvo a repetir:, cuando he ido al cine con mi señora en Mendoza, hemos pasado por la puerta de un hotel casino. Voy a tener que cambiar de cine.

GeorgeLeoThomas.webp George Leo Thomas, a cargo del Arzobispado de Las Vegas, Reno y Salt Lake City.

