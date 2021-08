Clarín arrojó sospechas sobre encuestas favorables a Rossi en Santa Fe

No obstante, llama poderosamente la atención que se hayan difundido encuestas que reflejaban la intención de voto en la provincia de Santa Fe apenas concluyó el cierre de listas.

Sin embargo, todo esto podría tener una explicación que detalle el motivo por el cual las encuestas dieron a Rossi como líder en las intenciones de voto. Cabe destacar que el diario Clarín mantiene una relación estrecha, aunque algunos afirman que vive momentos de zozobra, con Management & Fit, la encuestadora de Guillermo Seita, asesor de Omar Perotti, rival de Rossi. De acuerdo al periodista Carlos Pagni, la relación entre Alberto Fernández y Omar Perotti está en problemas por la cercanía de Seita con el gobernador. Según reveló el analista político durante su programa Odisea Argentina en LN+, "Alberto Fernández impulsó a Agustín Rossi como candidato y lo hizo para enfrentarse al gobernador de Santa Fe Omar Perotti, cuya lista tiene el respaldo de Cristina Kirchner" y que, en realidad, el conflicto entre el jefe de Estado y el ex ministro de Defensa no existe.

Lo interesante de este entuerto es que Alberto Fernández es tan cercano a Clarín como Guillermo Seita, pero el Presidente por algún motivo odia al consultor. En los años '90, cuando Alberto Fernández era superintendente de Seguros en la gestión de Domingo Cavallo en Economía, reportando a Horacio Liendo, Seita integraba el mismo equipo como secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio. Todo parece indicar que en el año 2021 se arrastran fantasmas del pasado que provocan un strike en el peronismo de la Provincia de Santa Fe, y obviamente en Clarín.

Guillermo Seita

Guillermo Seita es considerado como "el titiritero del nuevo peronismo". Según publicó la revista Noticias, Seita "sumó una gran variedad de negocios ligados a la comunicación que le permitieron llegar a los despachos de los hombres y mujeres más determinantes de la vida política argentina. Es dueño de la encuestadora Management & Fit; de una consultora llamada Off y On; de la empresa de auditoría de medios Ejes; sumó en los últimos años una compañía de big data y comunicación digital llamada Prosumia; y además tiene negocios vinculados a medios como Espacio Clarín en Mar del Plata y la franquicia local de CNN Radio. Todos estos emprendimientos le permitieron llegar a lugares a los que no muchos llegan. La auditora de medios Ejes es la más utilizada por su servicio de monitoreo de diarios, portales, radios y televisión para empresas e instituciones. La tiene contratada el Gobierno nacional, las provincias, las empresas más importantes del país y hasta embajadas extranjeras, lo que resulta en un gran producto 'abre puertas' ".