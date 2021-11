Ayer, un dirigente del oficialismo me dijo: 'Evitamos el golpe'. La alegría tiene que ver con eso. Imaginaban un escenario de tsunami, que era un escenario que no había que descartar. 'Paramos el golpe'. El Gobierno pensaba que se venía un tsunami de situaciones difíciles de predecir. Eso no pasó pero no quiere decir que no suceda en el mediano plazo porque todos los problemas que tenía la Argentina antes de la elección, los sigue teniendo. Todos. El financiero, inflacionario, el del ingreso Ayer, un dirigente del oficialismo me dijo: 'Evitamos el golpe'. La alegría tiene que ver con eso. Imaginaban un escenario de tsunami, que era un escenario que no había que descartar. 'Paramos el golpe'. El Gobierno pensaba que se venía un tsunami de situaciones difíciles de predecir. Eso no pasó pero no quiere decir que no suceda en el mediano plazo porque todos los problemas que tenía la Argentina antes de la elección, los sigue teniendo. Todos. El financiero, inflacionario, el del ingreso