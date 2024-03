Cien días de hemorragia en el equipo de Javier Milei: 11 jugadores desafectados.

Otro encargado de custodiar el fondo que cayó en desgracia es Sebastián García de Luca. Trabajaba junto a Patricia Bullrich en Seguridad. La ministra lo consideraba un “tibio” y se quedó sin lugar en un equipo bilardista. Afuera!!!

Dos carrileros llegaron desde el interior como grandes promesas pero la pasaron mal cuando fueron acusados de “ir para atrás”. Se trata del cordobés ex titular de la ANSES, Osvaldo Giordano y de la salteña ex secretaria de Minería, la ingeniera Flavia Royón. Afuera!!!

image.png Osvaldo Giordano y Flavia Royón, integraron el equipo de Javier Milei

Un mediocampo con "sacrificio"

Para el medio campo, un doble cinco, “dos obreros” capaces de hacer el trabajo más duro y cargar con todas las culpas:

- el ex secretario de Trabajo, Omar Yasin

-el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Guibert.

Fueron los chivos expiatorios de la polémica por los aumentos de sueldo del presidente y los funcionarios de más alto rango, incluyendo los ministros. Afuera!!!

image.png Armando Guibert

Como “enganche”, no rindió el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Daniel Mariano Ibáñez. Duró apenas 20 días en su puesto. Venía de ser gerente diez años en la administración de La Nación S.A. Le faltaba “pegada”. Afuera!!!

El “armador” del equipo, ex ministro de Infraestructura, no pudo aportar su vasta experiencia. Hablaba más de lo que corría y estaba un poco mayor para el puesto. Por ello, Milei eyectó desde Europa a Guillermo Ferraro apenas un mes y medio después de haberlo elegido.

image.png Guillermo Ferraro

Una delantera con jugadores sin gol

Causó sorpresa la llegada del “pichichi” Daniel Scioli al Once libertario. Ante su desembarco, tuvo que renunciar el Secretario de deportes y Turismo Ricardo Schlieper, ex periodista deportivo y ex representante de jugadores. Centrodelantero por centrodelantero y afuera!!!

Finalmente, las penurias se extendieron a un falso nueve que siempre estaba a la “pesca”: Julián Suárez, Director de Control y Fiscalización Pesquera, se marchó del Poder Ejecutivo envuelto en escándalos por interceder a favor de la flota china.

image.png Julián Suárez

El Deportivo Libertad Avanza sigue en el fondo de la tabla y el DT Javier Milei suma día a día más cuestionamientos.

No puede putear, en este caso, a la “herencia recibida” ya que 10 de los 11 rajados fueron escogidos por el propio entrenador.