Chubut cerca de dejar a Cristina Kirchner sin control

En Chubut hay 449.289 ciudadanos habilitados para votar en las elecciones legislativas que se realizaron hoy. Los votantes se distribuyeron en 1338 mesas, repartidas en 244 establecimientos, como escuelas, gimnasios municipales y otros, en todas las ciudades y localidades de la Provincia.

Las listas

Son cinco las listas que competirán en los comicios parlamentarios por las tres bancas del Senado nacional y las dos de la Cámara de Diputados que la Provincia renueva este año. Vale mencionar que en lugares como la zona de Esquel también se elegirán las representantes populares ante el Consejo de la Magistratura e inclusive los titulares de algunas comunas rurales.

Juntos por el Cambio: La nómina de Juntos por el Cambio (UCR, PRO y Polo Social) quedó integrada por el diputado nacional Ignacio Torres, quien va como candidato a senador nacional, acompañado por Edith Terenzi. Ese espacio lleva como postulantes a la Cámara baja nacional a la concejal de Comodoro Rivadavia, Ana Clara Romero y, en segundo término, a Gustavo Menna, quien va por la reelección.

torres-romero juntos.jpeg Torres y Romero, los candidatos de Juntos por el Cambio en Chubut.

Frente de Todos: La coalición Frente de Todos está constituida por el Partido Justicialista, el Partido de la Victoria (PV), el Partido Socialista Auténtico (PSA) y el "Partido de la Cultura, Educación y del Trabajo". Para la categoría senadores, la lista del FdT quedó integrada por el exintendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares y la exdiputada provincial Florencia Papaiani, en tanto para diputados nacionales por ese espacio irán María Eugenia Alianiello y Rafael De Bernardi.

Frente de Izquierda de los Trabajadores: La restante alianza electoral que participará el domingo es el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), que alcanzó el cuarto lugar en las PASO, tras una interna entre dos listas. Por el FIT van como candidatos para el Senado nacional Gloria Sáez y Martín Sáez, en tanto que para diputados lo hacen Daniela Gordiola y César Antillanca.

Chubut Somos Todos: La lista oficialista provincial "Chubut Somos Todos", que responde al gobernador Mariano Arcioni, postula al ministro de seguridad Federico Massoni y a la diputada nacional Rosa Muñoz como candidatos a senadores. Para la categoría de diputados nacionales, el partido que representa la Gobierno que conduce Mariano Arcioni, lleva en la boleta al actual ministro de salud Fabián Puratich y a Vanesa Abril.

Partido Independiente Chubutense: Completa la oferta electoral el Partido Independiente Chubutense (Pich) que postula a la cámara alta a Cesar Treffinger, acompañado por Andrea Toro, y a Maira Frías y Marcelo Rubia, para la Cámara baja.

Amenaza de renuncia:

Análisis local

El día el diario 'Jornada' de Chubut termina su editorial del día mostrando el intenso pero infructuoso trabajo del oficialismo nacional en la provincia, posPASO:

"Sin dudas, la visita del ministro del Interior “Wado” De Pedro a Chubut fue el hecho político más destacado en la semana previa a las elecciones. Con ánimo de apoyar a la boleta del Frente de Todos, el Gobierno nacional bajó artillería pesada. Mandó a “Wado” y al ministro de Economía, Martín Guzmán, a una cena con empresarios en Comodoro Rivadavia. Y el propio De Pedro decidió extender a Trelew su gira de campaña.

Pero el ministro político del presidente Alberto Fernández también visitó Chubut pensando un poco más allá de las elecciones de hoy. A la coalición de gobierno le interesa saber cómo llegará armada para las elecciones presidenciales de 2023 y para ello no hay que dejar detalles librados al azar.

La larga crisis del Partido Justicialista local que viene desembocando en una derrota tras otra, merece una atención especial, dan a entender De Pedro y otros altos funcionarios que siguen de cerca el día a día de Chubut.

Por ejemplo, la larga y amena reunión que “Wado” eligió tener con el líder de Luz y Fuerza, Héctor González, no pasó inadvertida para nadie. En el Gobierno nacional parecen entender que la reconstrucción del peronismo en Chubut no puede hacerse sin la participación de las organizaciones gremiales. O de dirigentes que hace tiempo advierten en voz alta y firme que no se pueden esperar resultados distintos cometiendo siempre los mismos errores".