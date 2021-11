Tensión en Chubut: Violencia, ultimátum policial y Macri

Asimismo, remarcó que "si no hay respuesta del gobierno, y si tenemos el apoyo de Comodoro y Esquel, haremos una retención de servicios. El Valle ya está de acuerdo", advirtió y recordó su protesta por "el aumento salarial, cláusula gatillo y aumento para policía".

Antes, los efectivos de la policía elevaron sus reclamos a través de un documento a la Unidad Regional de Policía, solicitando que se trate el tema salarial y las deudas que mantiene el estado provincial con el sector.

En el petitorio dieron cuenta de la angustiosa situación salarial que atraviesan y la solicitud de una respuesta inmediata fue elevada al jefe de la Policía de Chubut, así como a la Cámara de Diputados de la Provincia.

En el documento, detallaron que aún se adeuda un incremento otorgado en marzo de 2019 que actualmente ya fue absorbido por los índices inflacionarios mientras deben revisarse otros ítems otorgados según jerarquía, en tanto, expusieron que durante la pandemia permanecieron en la primera línea y pese al no pago de salarios y deudas que el Estado mantiene, no siendo siquiera reconocidos como otros sectores en cuanto a lo salarial. Así como denunciaron que la ART no prestó la función que debería haber tenido con quienes resultaron contagiados de Covid-19 y que aún continúan con secuelas.

Lamentaron que se otorgó un aumento del 30%, en cuotas, cuando la inflación y costos de la canasta familiar son significativamente más altos, mientras se hará descuento de un bono otorgado por decreto.

"No tuvieron en cuenta la inflación índice IPC-Zona Patagónica que registró año 2020 el 36,1 %; a lo cual hay que agregar con el mismo índice año 2021, la acumulada a la fecha que es del 32,3%, lo que sumado nos da 68,4%. Desde aquí decimos que el aumento otorgado es insuficiente y más aun ya que no se considera ningún porcentaje retroactivo, sino que el 30% es a partir de septiembre 2021, y que según lo expresa el decreto es: '…no acumulativo, pagadero en tres (3) cuotas conforme al siguiente detalle: diez por ciento (10%) en el mes de septiembre del corriente año, diez por ciento (10%) en el mes de febrero de 2022, y diez por ciento (10%) en el mes de marzo de 2022” (Decreto 863/21)'" plasmaron en el documento.

Así solicitaron que se informe el monto total de la deuda que se mantiene con el sector, se revisen los marcos legales que establecen las liquidaciones de Responsabilidad Jerárquica y de Conducción y se compare con el de Dedicación Especial, por entender que se discrimina al personal, de calle.

Hace pocos días estuvimos repartiendo alimentos porque hay necesidad en la familia policial, nosotros salimos a trabajar y cuando regresamos a nuestros hogares nos encontramos con esa realidad, cuando volvemos, los chicos nos piden comida y no hay, de alguna manera intentamos ayudar y paliar esta situación por la que atraviesan los policías y sus familias

Violencia en la Patagonia

Ese contexto de reclamo de la Policía de Chubut se cruza con una situación de violencia que no solo atraviesa ese territorio, sino toda la Patagonia, por lo cual la Legislatura de Chubut le dio ayer estado parlamentario a un proyecto presentado por los diputados del bloque de la Unión Cívica Radical, Manuel Pagliaroni y María Andrea Aguilera, por el cual se expresó el "más enérgico repudio" al accionar violento de grupos en las zonas cordilleranas de Chubut, Río Negro y Neuquén, y se manifestó la 'pasividad' tanto del Gobierno Nacional como del Provincial para garantizar la seguridad de la población en general.

El proyecto busca que la Legislatura exprese "su más enérgico repudio y rechazo al accionar violento y delictivo de distintos grupos que ponen en riesgo la vida, la integridad física y los derechos de transitar y trabajar en las zonas cordilleranas de Chubut, Río Negro y Neuquén".

Además repudia "la pasividad por parte de los Gobiernos Nacional y Provincial" a la hora de tomar "medidas conducentes a garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos de las zonas afectadas por actos delictivos perpetrados por grupos organizados que intimidan a la población en su conjunto".

Pagliaroni y Aguilera propusieron "exhortar al Poder Ejecutivo Nacional a que adopte medidas de intervención urgentes en la zona cordillerana afectada" por estas acciones que "afectan la propiedad privada, condicionan la producción, impiden la libre circulación e incluso ponen en peligro la integridad de los ciudadanos".

De manera complementaria solicitaron al Parlamento Patagónico que "se pronuncie fijando posición, dada la afectación conjunta de las provincias patagónicas por esta situación".

"La violencia y la comisión delictiva de actos en contra de la propiedad privada, la libre circulación de las personas y ataques contra la integridad física de ciudadanos son algunos de las características que describen a la zona de la Cordillera patagónica en el último tiempo", enfatizaron Aguilera y Pagliaroni. Y especificaron que estos actos "son llevados adelante por quienes abiertamente rechazan la soberanía de nuestro país y se autodenominan grupos de resistencia".

Entre las acciones, mencionaron los legisladores radicales, se incluyen "incendios de propiedades privadas, portación ilegal de armas de fuego, bloqueo de tránsito en rutas provinciales y nacionales, ataques a vehículos, incendios en espacios protegidos como Parques Nacionales".

En los fundamentos del proyecto, Aguilera y Pagliaroni recordaron la respuesta ("No es una función del Gobierno Nacional reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad en la región") que el presidente Alberto Fernández le dio a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, cuando pidió la intervención del Estado Nacional.

Y también agregaron como prueba del aliento por parte de Nación a los grupos la defensa que el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, hizo de uno de los líderes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, preso desde 2018 en el vecino país por su participación en varios de los hechos violentos.

Por ello plantearon que "el Gobierno Nacional parece ignorar los mecanismos institucionales y legales con fines a proteger a los ciudadanos de Chubut, como así de todas las provincias patagónicas afectadas. Abandona a los patagónicos de una forma deliberada y se posiciona en una suerte de defensa de los perpetradores de tales actos ilícitos mediante la inacción y la pasividad expresa".

Y agregaron que, de la misma manera, "el Gobierno provincial también permanece en silencio avalando el accionar ilícito de los violentos que parecen sentirse los dueños de la zona y está a las claras que no se ha adoptado ni una política pública al respecto e ignora los reclamos de los vecinos del lugar".

"La alineación política que adoptan los Gobiernos Nacional y Provincial resulta gravosa en la protección de derechos fundamentales de orden constitucional", dijeron.

Por supuesto, desde Neuquén y Bariloche también se repudia la "violencia en nuestra Patagonia", y por ello, el domingo anterior a las elecciones generales, convocaron a un protesta simultánea bajo el lema "Basta de violencia en nuestra Patagonia". Afirmaron que no cortarán el tránsito, sino que buscan manifestarse para visibilizar el reclamo de "ciudadanos movilizados por la paz y la concordia". Y aclararon que no se conocen entre sí, sino que fueron sumando al conocer la convocatoria, pero que los unen la "defensa de la Constitución".

Carolina Galván es una de las organizadoras neuquinas que detalló, según el diario 'Río Negro': "no es contra del pueblo mapuche, es en contra de quienes delinquen en nombre de ellos usando su bandera". Junto a su familia, tienen un conflicto por tierras en Tratayén, cerca de Añelo, con la comunidad Fvta Xayen. Entre denuncias y mediaciones, el último hecho fue la toma de posesión de los mapuches de un lote, en respuesta a lo que, aseguran, fue una avanzada de la familia Galván en su territorio. En respuesta, los Galván se manifestaron junto a productores frente a la Casa de Gobierno.

La mujer explicó que junto a otras familias y grupos, como clubes del lago Mari Menuco, decidieron a unirse a la manifestación que se organizó desde Bariloche para este domingo, a las 14. En Neuquén será en la rotonda de las Rutas 8 y 51; en Bariloche, en la rotonda del aeropuerto.

Aclaró que no se permitirán banderas partidarias ni se cortará el tránsito. También puntualizó: "los que usurpan no son comunidad. No tienen personería, no son varias familias, no son reconocidos por los Paynemil que sí son una comunidad".

En Bariloche motorizan la convocatoria pobladores de Villa Mascardi que han denunciado hechos de violencia, entre ellos Diego Frutos. El candidato a diputado nacional por Río Negro de Juntos por el Cambio, Aníbal Tortoriello, confirmó días atrás su participación junto a otros dirigentes de la fuerza opositora.

Visita de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta

En medio de tantos conflictos, el expresidente Mauricio Macri se hará presente en Chubut, estará en Esquel y Trevelin, mientras el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta hará lo suyo en la ciudad chubutense de Trelew.

Siendo las figuras más fuertes del PRO, irán a dar respaldo a los candidatos de Juntos por el Cambio, que tuvieron una excelente performance en las elecciones primarias (PASO).

Según 'El Chubut', Rodríguez Larreta llegará junto al senador radical Martín Lousteau y mantendrán un encuentro con adherentes a JxC en el Teatro Español de Trelew. En tanto que el viernes realizarán una caminata en Rawson y por la tarde estarán en Comodoro Rivadavia.

Macri arribará a Esquel por la mañana para visitar a productores, luego mantener una reunión con militantes y fiscales de mesa de las elecciones. Para finalizar, mantendrán un almuerzo en Trevelin con referentes locales y por la tarde regresará a Buenos Aires.

Al respecto el presidente del PRO de Esquel, Daniel Hollmann, dijo que el ex presidente "va a estar llegando en el transcurso de la mañana del jueves, cerca de las 10 horas. Hay una agenda prevista con diferentes reuniones, con referentes del espacio Juntos por el Cambio. Vamos a tener el placer de compartir con Mauricio Macri una agenda de trabajo. Es una agenda tentativa, no está del todo cerrada. El ex presidente se estaría yendo cerca de las 15 horas aproximadamente, serían unas 6 o 7 horas de visita".

Hace 15 días, el presidente Alberto Fernández visitó a provincia en la cual el Frente de Todos necesita dar vuelta la elección pasada cuando Juntos por el Cambio tuvo una diferencia de 13 puntos.

Allí, la oposición obtuvo 39,58% y el FdT llegó a 26,38%. En tanto, la lista del gobernador Mariano Arcioni se quedó con un magro 13% y por el Frente de Izquierda, con 9,43%.