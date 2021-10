Entonces, la llegada del Presidente hoy a Chubut no es menor, porque el oficialismo necesita retener al menos dos de los senadores que representan al distrito para no perder el quórum en la Cámara Alta. Es por eso que Cristina Kirchner tiene particular interés en esta visita.

El Frente de Todos quiere dar vuelta la elección de las PASO, donde Juntos por el Cambio tuvo una diferencia de 13 puntos. La oposición obtuvo 39,58% y el FDT llegó a 26,38%. A menos de un mes de las elecciones 2021, el Gobierno intentará captar al votante indeciso con anuncios de medidas antes de la veda electoral para actos públicos, que comienza mañana (20/10).

Además, en este contexto, Alberto Fernández aprovechará la visita para darles su apoyo a los candidatos del Frente de Todos, quienes en las PASO quedaron en 2do. lugar con un promedio entre ambas aspirantes a las dos cámaras de un 26%.

En Chubut, el peronismo está quebrado en varias partes y pese a que se logró un acuerdo para llegar a las legislativas con la mayor unidad posible el resultado no fue el esperado. Y, de repetirse, tal como informó Urgente24, el Frente de Todos perdería dos de las tres bancas que tiene en la Cámara alta debido a que en la última elección sumó dos por el Frente de Todos y luego incorporó como aliado al representante del oficialismo provincial.

Según se informó oficialmente, en Comodoro Rivadavia se desarrollará el acto central con la firma de convenios y anuncios relacionados con asistencia a productores afectados por incendios forestales. Por la tarde, se trasladarán a Puerto Madryn, donde se reunirán con cámaras de la actividad turística y visitarán la planta de la empresa Aluar.

Cabe recordar que la última visita de Alberto Fernández a Chubut fue en marzo pasado, cuando fue atacada la camioneta en la que viajaba el mandatario mientras recorría la zona afectadas por los incendios forestales. Después del incidente, la relación con el gobernador Mariano Arcioni no pasa por el mejor momento.

En la agenda oficial no figura ningún encuentro con el mandatario provincial, sólo con los intendentes y candidatos locales.

La visita del Presidente también se da luego de que el gobierno provincial activara un reclamo millonario ante el Congreso por fondos que adeuda Nación desde los años '80.

Malestar en Chubut por respaldo a Huala

Recientemente, una actitud del Gobierno nacional, a través del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, causó gran malestar en Chubut. Es que el embajador defendió a Facundo Jones Huala, líder del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Rafael Bielsa se presentó ante la Corte de Apelaciones de Temuco, en Chile, donde se tramitaba la libertad condicional solicitada por el líder mapuche argentino, la que finalmente le fue negada.

Huala permanece detenido en Temuco, en el sur de Chile, tras ser sentenciado a nueve años de prisión por hechos de violencia producidos en medio de una revuelta mapuche contra el Estado chileno. Al tiempo que, en nuestro país, protagonizó delitos contra el Estado y contra la propiedad privada en reiterados episodios colocándose a sí mismo en la categoría de subversivo.

El embajador Bielsa se presentó el pasado 5 de octubre ante la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Temuco. Allí, el máximo representante argentino ante el Estado chileno intentó refutar los argumentos del abogado de la Intendencia Regional de los Ríos.

Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), organización que lidera Jonas Huala, está en el ojo de la tormenta por varios hechos en el sur. El último se produjo en Río Negro con grupos mapuches que reclaman tierras y a mediados de septiembre tomaron dos lotes de la zona de Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón.

Este gesto de Bielsa, además de abrir un potencial conflicto con Chile, generó mucho malestar en Chubut. El diputado nacional Ignacio Torres pidió explicaciones y desde el bloque de Juntos por el Cambio en Diputados anunciaron que citarán al canciller Santiago Cafiero al Congreso.

"Voy a pedir un informe a Cancillería para acceder a la declaración del embajador Rafael Bielsa con respecto a Jones Huala", dijo Torres, según informa el diario El Chubut. Y añadió: "Como chubutenses afectados por acciones violentas en nuestra cordillera nos preocupa la posición que adopta el Estado Argentino de manera oficial".

Asimismo, el legislador por Chubut sostuvo que "con estas acciones el Estado argentino avala la violencia, desprotege a sus ciudadanos y profundiza un estado de abandono que pone en riesgo la integridad de las personas y desconoce la propiedad privada".

"Para los chubutenses es un tema muy delicado y que nos toca muy de cerca, Jones Huala representa sobre todo el uso de la violencia, algo que no podemos permitir nunca, y mucho menos que sea el gobierno nacional el que lo acompañe con este tipo de acciones", remarcó Torres.

En tanto, el diputado radical, Gustavo Mena, expresó: "El embajador defendiendo a un condenado que lidera una organización que amedrenta pobladores, usurpa y desconoce la soberanía argentina en territorios de Chubut, Río Negro y Neuquén. ¿De qué lado está el Gobierno de Fernández? ¿Por qué no defiende a quienes trabajan y producen?".