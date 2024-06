Caso Loan arrasa con audiencia de televisión: sepulta la suba del dólar y la Ley Bases

@cronica 33.785

@C5N 26.703

@A24COM 10.008

Mientras tanto, a las 11 horas, la web tenía guarismos similares;

@todonoticias 118864

@lanacionmas 40427

@cronica 30331

@C5N 23587

@A24COM 11554

Patricia Bullrich regresó con las manos vacías

El gobierno nacional sabe que no puede mostrarse alejado del tema pero sabe que un desenlace no deseado (por ejemplo, que el chico no aparezca) terminará jugándole en contra ya que la oposición está denunciando que ha sido la falta de Estado la que ayudó a que esta tragedia se sucediera.

La ministra de Seguridad fue y volvió de Goya durante el mismo día 25 de junio. No consiguió ningún anuncio importante sobre el avance de la causa. La ministra de Seguridad fue y volvió de Goya durante el mismo día 25 de junio. No consiguió ningún anuncio importante sobre el avance de la causa.