“Por primera vez en mi vida sentí ‘me quiero ir de este país’. Me dio mucha tristeza por nuestra nación y por mí misma”, expresó Elisa Carrió. Entre los 70 invitados convocados había varios ex funcionarios y legisladores, como el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, el ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay, el ex diputado Adrián Pérez y Mario Quintana, ex vicejefe de Gabinete, y los diputados nacionales Juan Manuel López, Toty Flores, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, entre muchos otros.