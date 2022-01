Boris Johnson no se irá solo y se lleva a Luana Volnovich

Huw Merriman, oficialista, le dijo al programa Today que no creía que Johnson tuviera que renunciar inevitablemente si asistió a la fiesta el 20 de mayo de 2020. Dijo: "No sabemos lo que sucedió y me siento fatal especulando antes de conocer los hechos, pero en lo que a mí respecta, juzgamos a las personas en la ronda. Eso incluye la acción que se tomó durante la pandemia, el apoyo, el programa de vacunación, [y] controlar los nervios en el plan B. Luego, juzga dónde se ha equivocado la gente."