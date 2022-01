Sí, Luana Volnovich hizo turismo de cabotaje... en México

Si bien es inobjetable el derecho al descanso, las dudas que surgieron a raíz del destino vacacional elegido por Luana Volnovich (las cuales plantearon por varios internautas en Twitter) fueron por qué no aprovechar el turismo interno; por qué no considerar el uso de del crédito del momento, el Previaje; por qué, en un contexto de bajas reservas, elegir costear al dólar oficial un viaje al exterior; por qué ir en contra del discurso oficial y del pedido expreso del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien le solicitó a sus funcionarios que optaran por vacaciones cortas y de cabotaje. En definitiva, la pregunta que sea hace una clase media golpeada por la inflación y la presión tributaria es "¿Por qué ellos pueden y yo no?".