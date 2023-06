Bomba: Hackean la CNV y el Grupo Medusa exige US$ 500.000

La Comisión Nacional de Valores (CNV) fue víctima de un ciberataque por parte del Grupo Medusa, que logró acceder a 1,5 terabytes de información y exige un rescate de US$ 500.000 para no revelarla. La ciberseguridad no es un tema que debería tomarse para nada a la ligera ni en Argentina ni en ningún otro lugar del mundo.