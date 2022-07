Boleto urbano a $150: ¿De qué se quejan los porteños?

En Entre Ríos, el boleto pasó a $70

Mientras en el AMBA se sigue pagando $20 el boleto, en promedio, en Concordia se aumentó el boleto de 57,60 a 69,12 pesos, pero no dejó conforme a los empresarios, que pedían una tarifa media de $74, por lo que no se descartan paros sorpresivos y reducción de servicios como el caso de la franja que va de 00 a 06 AM. En horario nocturno, el boleta cuesta $96.