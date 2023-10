Bancos advierten, medios de 'la grieta' agitan y Milei responde con el archivo

La Asociación de la Banca Especializada (ABE), la Asociación de Bancos Argentinas (ADEBA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) no mencionaron específicamente a Milei (habla de candidatos), pero aludieron a él cuando sostuvieron que "recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población".