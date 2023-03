Sergio Berni no le hace honor a ese reconocimiento, no solo porque por temas de seguridad la selección no pudo terminar su recorrido aquel 20 de diciembre, sino que además, pocas horas antes de que Chiqui Tapia le entregara la placa al ministro, un hombre de 30 años eludió el operativo de seguridad y a diferentes rejas y puertas del predio de la AFA y pudo llegar hasta llegar a Lionel Messi, con quien logró tomarse una foto; lugar donde posteriormente fue detenido.

Es importante señalar que el operativo de seguridad de estos días a cargo de la selección en la previa al partido contra Panamá en el Monumental, quedó a cargo de Provincia y Ciudad, ya que las fuerzas federales, que dependen de Aníbal Fernández, solo tuvieron responsabilidad en el traslado de los jugadores desde sus arribos al aeropuerto de Ezeiza al predio de la AFA.

Aníbal Fernández, pintado

Otro tema a tener en cuenta es que la relación del Chiqui Tapia con el Gobierno es casi nula desde que asumió Alberto Fernández, relación que se agravó luego de que el presidente de la AFA se negara a que la selección fuera a la Casa Rosada a festejar por la Copa del Mundo, pese a los múltiples intentos que tuvo el oficialismo de lograr el objetivo. Es decir, el único nexo que en teoría tiene Tapia con el Gobierno actual, sería Sergio Berni, con quien se lo vio abrazado y sonriente en la cancha de River Plate y con quien se dice tiene una excelente relación.

La imagen de ese reconocimiento a Sergio Berni probablemente no cayó bien en la Rosada, ni mucho menos al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, con quien Berni tuvo un duro cruce a finales del año pasado por el frustrado recorrido de los festejos de la selección argentina. En esa oportunidad, Berni desmintió a Fernández, quien dijo haber conducido el operativo de seguridad que intentó trasladar al equipo de Lionel Scaloni desde el predio de la AFA en Ezeiza hasta la ciudad de Buenos Aires. “Todo lo que dice no es así”, sentenció Berni, quien pese a los incidentes que se registraron durante el traslado celebró que el pueblo de la Provincia haya sido capaz de recibir sin inconvenientes al plantel.

“Berni no organizó nada. Nosotros planificamos antes de ayer todo. Una vez que terminamos, yo invité a los ministros para que lo chequearan, pero la preparación es nuestra”, había dicho antes Fernández sobre ese operativo.