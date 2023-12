Atacaron a palazos a una maestra jardinera para robarle

Y siguió "Me agarraron de los pelos y quisieron pegarme con palos. Me robaron la cartera y me arrastraron algunos metros porque no la quería soltar". "Era un bolso chico porque llevaba una cartuchera con útiles. Me arrastraron y el más chiquito cuando vio que me resistía me pegó varias veces con el palo. Me resistí un montón, pero tengo moretones por todos lados", relató.

