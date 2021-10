Aníbal Fernández, una de cal y una de arena

La titular del PRO, Patricia Bullrich, tampoco dejó pasar el escándalo:

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1447706198610903042 Le pregunto a la gente: ¿qué tiene que hacer el Presidente con un Ministro de Seguridad que amenazó públicamente a un dibujante y comunicador como @NikGaturro? La comunidad internacional reconoce el periodismo independiente con el Nobel de la Paz y aquí sucede todo lo contrario. pic.twitter.com/IzTDZEMYY0 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 11, 2021

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1447629634653212674 Esto se llama ESCRACHE Ministro Anibal Fernandez, por una opinión de @Nikgaturro. Retráctese YA y le advierto #ConLosChicosNo ! https://t.co/nPWRGkhgog — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 11, 2021

Tal como informó Urgente24, en el oficialismo algunos interpretan la actitud de Aníbal Fernández como 'un punto para la Casa Rosada': es que el funcionario logró desviar la atención de los medios con algo innecesario pero a la vez minúsculo para la opinión pública. Con tal de que no se hable de FMI, inflación, dólar y desempleo, parece que todo vale. Sobre todo, en plena campaña electoral.

Pero la oposición no dejó pasar la oportunidad para salir a criticar no sólo al funcionario, sino que haciendo extensiva la crítica al Gobierno. Una de cal y una de arena para Alberto Fernández...

Recordemos que Aníbal Fernández llegó al Gabinete en el marco de los cambios que tuvo que hacer el Presidente luego de la derrota contundente en las PASO, que derivó en una interna furiosa en el Frente de Todos. Se suponía que las modificaciones en el gabinete traerían un poco de aire al Gobierno. Pero Aníbal es siempre Aníbal, como lo anticipó Urgente24 apenas fue nombrado como ministro: poco se sabe respecto a dónde va su gestión en una materia de muchísima preocupación en la ciudadanía, pero está claro su rol de vocero del Gobierno.

"Tanta actividad mediática en las 1ras horas de Fernández en el Gabinete da sustento a aquella afirmación de que su arribo obedecería más a recuperar espacio para el Gobierno en el terreno discursivo, comunicacional, antes que avanzar en materia de seguridad. Después de todo, como sostienen algunos, hay muy poco tiempo de aquí a las elecciones como para que se aprecie la gestión, por más brillante que esta pueda ser", informaba Urgente24 en el primer día de Aníbal Fernández como ministro.

Casi un mes después, su actividad mediática (y en redes sociales, sobre todo) se ha intensificado. Era de esperar que Aníbal se plantaría para defender a su gobierno, como lo ha hecho antes con Eduardo Duhalde, con Néstor y con Cristina Kirchner. Pero, a veces, y como dice el refrán, "el pez por la boca muere". No sea cuestión de que tanta presencia mediática termine hundiendo más que ayudando a Alberto Fernández, a casi un mes de las elecciones generales...

El escándalo y la polémica pueden ser funcionales para desviar la atención. Sin embargo, también pueden exacerbar los comentarios negativos sobre el Gobierno. Y eso, en plena campaña, puede resultar un salvavidas de plomo.

A decir verdad, si no fuese por el revuelo que generaron Nik y Juntos por el Cambio, escandalizados por supuestas amenazas, muchos no se hubieran enterado que el humorista tiene hijas que van al colegio ORT. Es por eso que, como se mencionó al comienzo de esta nota, la oposición jugó un rol clave para aumentar el escándalo y disparar críticas al Gobierno, que ya viene muy golpeado con los escándalos del Olivosgate y el Vacunatorio Vip, entre otros.

Aníbal Fernández ya hizo su descargo y minimizó el asunto, además de pedirle disculpas a Nik. "Dije lo que me parecía respecto de las subvenciones. No hay agravio, no hay ningún insulto a nadie en particular. Nik vive agraviándonos”, afirmó Fernández este martes en declaraciones a la prensa.

“Es obligatorio aclarar el tema de lo que se pensó que sería una amenaza. Yo jamás me metería con los hijos de nadie. Si él lo tomó así, si se sintió así, le pido disculpas de manera honesta”, agregó en declaraciones a TN.

Sin embargo, la polémica no cesa. Y ya hay una denuncia en la Justicia.