Amalia Granata: Reproches a Milei y críticas a Pullaro sobre la violencia en Rosario

Al ser consultada sobre el accionar de Milei en el combate contra el narcotráfico, operativo comandado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió que "El presidente hizo agua en el tema". "No veo que sepa. No sé por qué todavía no está acá en Rosario. Porque fue a verlo a Donald Trump, salió corriendo, volando, fue a Israel, se fue a ver al Papa, pero acá en Rosario, que está a 300 kilómetros de donde él está, en avión tiene media hora, pero no está", criticó.