Parques Nacionales ya tiene un "segundo al mando", pero no tiene presidente

Forgione es desde hace 15 años, gerente general de la empresa Los Potros Agrícola Ganadera SRL, con sede en Cnel Pringles.

"A lo largo de todos estos años trabajé en muchos sectores relacionados con el campo y la actividad agrícola ganadera, que es lo que más me gusta hacer", afirma en su perfil de 'Linkedin', que no menciona ninguna experiencia en el ámbito público ni en la conservación ambiental.

image.png Marcelo Miguel Forgione, designado vicepresidente de APN.

Miguel Forgione y María Victoria Haure, formada como ingeniera ambiental en la Universidad Católica Argentina, fueron propuestos por el Ministerio del Interior; y el ingeniero, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de UN Cuyo, el mendocino Scibilia, por el de Defensa.

A todo esto, cabe recordar que, en el nuevo tablero ministerial, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes es parte de la cartera del Interior (que tiene a Guillermo Francos como ministro), y la APN, un organismo descentralizado que actúa en esa órbita.

Por último, cabe mencionar que la APN tiene muchos temas para resolver: el más preocupante es la situación laboral de 1.200 trabajadores (administrativos, técnicos brigadistas de incendios forestales, etc) bajo contrato. La cifra representa la mitad de la planta laboral de APN.

El gobierno de Milei anunció que no se iban a renovar los contratos que no estuvieran debidamente justificados, y que no fueran necesarios. En el caso de Parques se decidió en diciembre una renovación por tres meses.

El plazo vence a fin de marzo. Después de ello no sabe aún si se mantendrá la contratación anual, si habrá una nueva contratación trimestral o si la decisión es que no sigan.

