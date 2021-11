Alberto Fernández, a todo o nada con la CGT y piqueteros

"Los líderes de la CGT y los Movimientos Sociales reunidos con el presidente Alberto Fernández destacaron la recuperación argentina, reflejada en el crecimiento, la inversión y la creación de puestos de trabajo genuinos, y expresaron su vocación para profundizar este rumbo.

El presidente celebró el proceso de unidad que está llevando adelante la CGT y que se concretará este jueves en la reunión del Confederal y les manifestó todo su apoyo a los líderes de la central obrera para avanzar en ese rumbo.

Los dirigentes de los Movimientos Sociales expresaron su vocación de trabajar en conjunto con la CGT, y el Presidente alentó esa decisión. Todos remarcaron la importancia de las elecciones del próximo domingo y convocaron a votar masivamente a los candidatos del Frente de Todos

La CGT y los Movimientos Sociales manifestaron también su deseo de llevar adelante una manifestación el próximo 17 de noviembre para celebrar el Día de la Militancia y apoyar la segunda etapa del gobierno para seguir avanzando en la recuperación económica y la justicia social

Hay quienes dicen que "esto le sirve esto a Fernández para que, pase lo que pase, pueda mostrar el reparto del resultado, se ampare en instituciones que en Argentina te aseguran el control de la calle, pero también para repensar el 15N su gestión. Es un mensaje más para la interna que para afuera, aunque el mercado también mira este tipo de gestos, así como también las declaraciones de Héctor Daer días atrás diciendo que hay que acordar con el FMI".

En tanto, en el Frente de Todos están con la calculadora en la mano. El sociólogo, analista político y titular de la consultora Equis, Artemio López, muy cercano al oficialismo, dio un pantallazo de la importancia del aparato peronista para movilizar al electorado y las cuentas que sacan en el Frente de Todos.

Al aire de AM530 analizó:

"En líneas generales, acá, la clave es el nivel de participación. En provincia de Buenos Aires, entre las PASO 2019 y 2021 se perdieron 2,5 millones de votantes del Frente de Todos. Esos votantes que no concurrieron, no le dieron el voto a la opción conservadora. Se quedaron en su casa y no fueron. Tienen muy mala imagen de Mauricio Macri, un 80% de imagen negativa y son muy críticos de su gestión. Muy difícil que ese voto sea independiente y pueda girar hacia otra alternativa.

En el caso de Juntos, la gente que los votó en 2019 pero no concurrió a la PASO suma 500.000. Es decir, la relación es 5 a 1.

Tanto Ricardo Rouvier como Opina Argentina, de Facundo Nejamkis, y Equis dicen que las diferencias se achicaron y dan una situación de empate técnico. Está claro que hay un acortamiento de la distancia y gente que no votó en la PASO ahora va a ir a votar al Frente de Todos".

Así las cosas, Fernández está ante una prueba de fuego para los próximos 2 años de gestión, donde podría salir fortalecido o correr el riesgo del síndrome del Pato Rengo, tal como disparó anteayer (8/11) el influyente medio británico, Financial Times.

Hay quienes celebran la reaparición de Mauricio Macri por su alto nivel de rechazo en todas las provincias, incluida Córdoba, donde sus candidatos perdieron y se impusieron los apoyados por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, el mandatario no está en una situación muy distinta de cara a las provincias: los gobernadores decidieron bajarse del acto de cierre de campaña al que no está previsto que asista la vicepresidenta Cristina Kirchner por su operación que no fue de urgencia, para poder provincializar aún más la elección y resguardarse del impacto negativo que pueda generar la figura del presidente.