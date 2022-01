CELAC no nació para oponerse a alguien. CELAC no nació para enfrentarse con las instituciones existentes CELAC no nació para oponerse a alguien. CELAC no nació para enfrentarse con las instituciones existentes

La aclaración pudo surgir a raíz del sesgo anti-Washington y anti Organización de Estados Americanos (OEA, en la que la Casa Blanca tiene mucha influencia) con el que la organización se constituyó más de una década atrás. Fue el venezolano Hugo Chávez quien dijo que con la CELAC "queremos dejar atrás esa página terrible de las imposiciones del gobierno de USA y de la OEA".