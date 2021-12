Y añadieron: "Exigimos que el juez Rappa avance en el llamado a indagatoria y la acusación contra Alperovich. El Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Que el Estado y sus instituciones dejen de proteger a los abusadores del poder político”.

El pedido urgente del colectivo que está siendo replicado por diversas organizaciones feministas, apunta a que ahora, sin fueros, se avance plenamente en la investigación contra el exgobernador y hasta hoy senador nacional.

Sobre el caso, trascendió que su sobrina, que también era la asesora personal de José Alperovich, denunció dos dos hechos de abuso sexual –el 14 y el 27 de diciembre de 2017– en el departamento de él, en Puerto Madero. Además, también denunció otros abusos que ocurrieron en la provincia de Tucumán.

“No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe”, escribió en ese momento la sobrina de Alperovich, al hacer pública, en una carta, su situación respecto al abuso que cometió contra ella el ex gobernador.

“El mío se llama José Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quien fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual"; aseguró en esa carta.