Absuelven por beneficio de la duda al novio de Pilar Riesco

Lo único que quiero es que se haga justicia y la verdad salga a la luz. Que Pilar pueda descansar en paz. Que me den la oportunidad de recomponer mi vida después de tanto daño que me causaron. Quiero rehacer mi vida. Lo único que quiero es que se haga justicia y la verdad salga a la luz. Que Pilar pueda descansar en paz. Que me den la oportunidad de recomponer mi vida después de tanto daño que me causaron. Quiero rehacer mi vida.

Leandro Giannini, abogado defensor de Patricio, dijo a Clarín “Pudimos derrumbar la prueba de cargo que era inexistente. Fueron descartadas las teorías de la querella que sostuvo la hipótesis del homicidio agravado y de la Fiscalía que intentó sostener una presunta tentativa de homicidio”. Además, agregó que durante el debate se pudo demostrar que las cosas no eran como decía la familia.

image.png Patricio Reynoso durante la lectura del veredicto del TOC N°18 (Foto: Infobae)

El acusado llegó al debate detenido como presunto autor del "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por femicidio" de Riesco, con quien tenía una relación de pareja. Durante la instancia de alegatos, el fiscal Guillermo Morosi no acusó al imputado como autor de un femicidio, al considerar que no había certeza de que la haya arrojado al vacío desde el balcón, aunque sí pidió una condena de 14 años al sostener que quiso matarla durante una golpiza previa a ese desenlace.

Morosi, al iniciar su exposición el primer día del juicio dijo:

En base a la prueba ventilada y más allá de la íntima convicción a la luz de todos los elementos considero que no se ha logrado arribar a la certeza que se requiere para afirmar que Reynoso haya arrojado al vacío a Pilar Riesco En base a la prueba ventilada y más allá de la íntima convicción a la luz de todos los elementos considero que no se ha logrado arribar a la certeza que se requiere para afirmar que Reynoso haya arrojado al vacío a Pilar Riesco

Sin embargo, el representante del Ministerio Público aclaró que "no cabe duda de que antes de que la víctima falleciera había sido golpeada y ahorcada por Reynoso". Por lo que el fiscal cambió su acusación por la de "lesiones levemente dolosas agravadas por ser causadas contra una mujer en un contexto de violencia de género, en concurso con intento de homicidio doblemente agravado por los mismos motivos".

Por otro lado, el abogado Roberto Damboriana, representante de la familia de la víctima, solicitó la condena de Reynoso a prisión perpetua bajo el cargo de “homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre, contra una mujer y mediando violencia de género”.

En tanto, la defensa de Reynoso, encabezada por Giannini y Fernando Arias Caamaño, expuso sus alegatos ante el tribunal y solicitó que el imputado sea absuelto al considerar que Pilar Riesco “se arrojó por sus medios al vacío”.

Previo a la sentencia, Adriana Chiaverano, madre de Pilar, había dicho que no tenía fe en la Justicia, aunque en un diálogo con Télam afirmó que “hay pruebas más que contundentes” de que si existió un femicidio. Continúa el relato:

Mi hija está muerta. Lo de la tentativa que sugirió el fiscal fue una burla. Espero que Dios nos ayude. Lo que han hecho con mi familia es nefasto. Si hay que ir a una instancia internacional, se irá. Haré lo que haya que hacer. No solamente mataron a Pilar, mataron a toda su familia. Mi hija está muerta. Lo de la tentativa que sugirió el fiscal fue una burla. Espero que Dios nos ayude. Lo que han hecho con mi familia es nefasto. Si hay que ir a una instancia internacional, se irá. Haré lo que haya que hacer. No solamente mataron a Pilar, mataron a toda su familia.

image.png Adriana y Pilar, en el último cumpleaños de la joven (Foto: Infobae)

Todo ocurrió cerca de las 16.30 del 15 de marzo de 2020, días antes del decreto que dispuso el aislamiento por la pandemia del coronavirus, cuando la joven cayó del balcón del departamento E del cuarto del edificio situado en Alagón 305, en Nueva Pompeya.

Aunque el imputado afirmó que Riesco fue la que comenzó a acercase a él, a gritarle y que, en un momento, le arrojó un portarretratos con una foto de ellos, para después ir al balcón y tirarse al vacío, para la fiscalía y la querella fue Reynoso quien le dió varios golpes que le causaron lesiones y que fue él quien la arrojó del balcón.

El acusado fue detenido, luego liberado y nuevamente arrestado el 9 de junio de 2021 tras permanecer dos meses prófugo y con un ofrecimiento de recompensa de un millón y medio de pesos dispuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional para quien ayudará a localizarlo. Ahora quedó absuelto por el beneficio de la duda.

