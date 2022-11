Pilar Riesco: Se conocerá el veredicto por su muerte en 2020

Sin embargo, el funcionario del Ministerio Público afirmó que “no cabe duda de que antes de que la víctima falleciera había sido golpeada y ahorcada por Reynoso”. Por lo que Morosi cambió la acusación original del caso, acusó a Reynoso por los delitos de "lesiones levemente dolosas agravadas por ser causadas contra una mujer en un contexto de violencia de género, en concurso con intento de homicidio doblemente agravado por los mismos motivos" y pidió para él una pena de 14 años de prisión.

Por otra parte, el abogado, Roberto Damboriana, representante de la familia de la víctima, le solicitó al TOC N° 18 que se condene a Reynoso a prisión perpetua, tras considerarlo autor de un homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, el delito de femicidio.

El abogado manifestó:

Después de haber evaluado las declaraciones de la familia de Pilar, de personal policial, de testigos aportados por la defensa, tenemos el convencimiento de que estamos en presencia de un homicidio que debe tener la condena de prisión perpetua. Después de haber evaluado las declaraciones de la familia de Pilar, de personal policial, de testigos aportados por la defensa, tenemos el convencimiento de que estamos en presencia de un homicidio que debe tener la condena de prisión perpetua.

Mientras tanto, la defensa del acusado, encabezada por los letrados Fernando Arias Caamaño y Leandro Giannini, expuso sus alegatos ante el tribunal, donde se solicitó que el imputado sea absuelto al considerar que Pilar Riesco "se arrojó por sus medios al vacío".

En la previa al veredicto, la madre de la joven de 21 manifestó que no tiene fe en la Justicia, aunque indicó que “hay pruebas más que contundentes” de que existió un femicidio. En las horas previas al juicio, Adriana Chiaverano dijo a la agencia Télam:

Mi hija está muerta. Lo de la tentativa que sugirió el fiscal fue una burla. Espero que Dios nos ayude. Lo que han hecho con mi familia es nefasto. Si hay que ir a una instancia internacional, se irá. Haré lo que haya que hacer. No solamente mataron a Pilar, mataron a toda su familia. Mi hija está muerta. Lo de la tentativa que sugirió el fiscal fue una burla. Espero que Dios nos ayude. Lo que han hecho con mi familia es nefasto. Si hay que ir a una instancia internacional, se irá. Haré lo que haya que hacer. No solamente mataron a Pilar, mataron a toda su familia.

La muerte de Pilar Riesco

La muerte de la joven de 21 años ocurrió cerca de las 16:30 del domingo 15 de marzo de 2020, cuando cayó del balcón del departamento “E” del cuarto piso de la calle Alagón 305, en Nueva Pompeya.

El imputado afirmó que Riesco comenzó a increparlo, a gritarle, a decirle que no lo quería y que incluso en un momento le arrojó un portarretratos con una foto de ellos, tras lo cual fue al balcón y se tiró al vacío.

Sin embargo, para la fiscalía y la querella, Reynoso “le propinó golpes varios” que le causaron “múltiples” lesiones, y luego la arrojó desde el balcón.

Las últimas palabras de Patricio Reynoso

Durante la mañana del día de hoy, Patricio Reynoso, juzgado por la muerte de su novia Pilar Riesco dio sus últimas palabras ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 18 de la Capital Federal, a poco de recibir su veredicto.

Lo único que quiero es que se haga justicia y la verdad salga a la luz. Que Pilar pueda descansar en paz. Que me den la oportunidad de recomponer mi vida después de tanto daño que me causaron. Quiero rehacer mi vida. Lo único que quiero es que se haga justicia y la verdad salga a la luz. Que Pilar pueda descansar en paz. Que me den la oportunidad de recomponer mi vida después de tanto daño que me causaron. Quiero rehacer mi vida.

El acusado Patricio Reynoso.

Ante los jueces Domingo Altieri, Luis Márquez y Darío Medina, el único imputado por la muerte volvió a sostener su inocencia. Luego de pronunciar sus últimas palabras, el tribunal pidió un cuarto intermedio hasta las 13.45, donde leerán el veredicto y definirán si el acusado es culpable o no de la muerte de Riesco.

