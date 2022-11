Hallan el cuerpo de Eliana Pacheco, van más de 200 femicidios en el año

Sin embargo, fuentes aseguraron al portal de noticias de Infobae, que la policía rastreó la comunicación y se descartó, casi de manera inmediata, que Pacheco estuviera allí. Además, el mensaje lo envió alguien que dijo llamarse “Yamila”, quien aseguró que la mujer buscada “es amiga” y reiteró que Eliana estaba en ese sitio “con unos amigos”, en Olmos.

La mujer que llamó dijo que Eliana estaba en ese momento “dormida”, presuntamente bajo el efecto de alguna droga, y afirmó que “cuando se despierte te la mando a casa”. Tras ese llamado, la policía realizó un allanamiento en el barrio La Favela, pero no encontraron ningún rastro de la joven. Se había tratado de una broma de mal gusto.

El día que desapareció

Después de tomar un remis, no se supo más nada de la joven de 24 años. De acuerdo al testimonio de la familia y lo registrado por las cámaras de seguridad de la vía pública, la joven salió de su casa por la tarde y se tomó un auto hasta una feria de ropa ubicada entre las calles 52 y 208. Una hora después, dejó de contestar el celular.

En un primer momento se sospechó del remisero pero, en las imágenes de las cámaras de seguridad se comprobó que llegó a su destino y se la ve a ella charlando con otra personas para después tomar rumbos distintos.

image.png La última imagen que se tiene de Eliana Pacheco, en la esquina de 52 y 208. (Foto: captura video).

La madre de la joven, Liliana, en una entrevista a una radio local relató:

Ella siempre me avisa si va a tardar en llegar o dónde está porque me deja los nenes a mí. El domingo se quería llevar a la nena pero le dije que la deje, que hacía mucho calor, así que se quedó conmigo. Yo la llamé porque era raro que no contestara y ya a las 18 tenía el teléfono apagado. Ella siempre me avisa si va a tardar en llegar o dónde está porque me deja los nenes a mí. El domingo se quería llevar a la nena pero le dije que la deje, que hacía mucho calor, así que se quedó conmigo. Yo la llamé porque era raro que no contestara y ya a las 18 tenía el teléfono apagado.

Por otro lado, la familia había denunciado que una persona los llamó para decirles que no busquen más a Eliana. En una entrevista con TN, la madre de la joven explicó:

La persona que llamó nos dijo que era amiga suya, que la conocía y dio nombres… Dijo que ella (Eliana) se había sentido mal y le dieron una tableta de pastillas. La persona que llamó nos dijo que era amiga suya, que la conocía y dio nombres… Dijo que ella (Eliana) se había sentido mal y le dieron una tableta de pastillas.

De acuerdo al relato de Celeste, una amiga de la víctima, el dueño de la feria a la que fue el domingo la joven desaparecida podría estar vinculado a la explotación sexual de jóvenes en la zona.

25 de noviembre: Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Este 25 de noviembre se celebra el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y el informe mensual que elaboró el observatorio de violencias de género "Ahora que sí nos ven" a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, desde el 1º de enero hasta el 23 de noviembre pasado, compartió que durante 2022 hubo un femicidio cada 34 horas en Argentina, un promedio casi diario.

En consonancia con el relevamiento de la ONU, el Observatorio reveló que "65% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima", dentro de ese porcentaje, el 7% ocurrieron en la casa que la mujer compartía con el agresor.

La fecha fue elegida para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960, por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo.

