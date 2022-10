Introducción al posible femicidio de Pilar Riesco

Además, en la autopsia de la victima se hallaron marcas de ahorcamiento en su cuello y marcas de golpes en sus brazos, dando a entender que la misma se defendió contra su atacante. Dando a conocer estos datos, Reynoso fue detenido, luego liberado y nuevamente apresado el 9 de junio de 2021, tras permanecer dos meses prófugo y con un ofrecimiento de recompensa de un millón y medio de pesos dispuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional.

El falso testimonio

El día que ocurrió el hecho en cuestión hubo una testigo, de apellido Barcelona que es policía, y ese día estaba de civil. Ella asegura que Pilar realmente se tiro del balcón del departamento porque la vio desde el edificio de en frente, una escuela, ya que estaba en la terraza observando lo que ocurría.

Sin embargo, la Justicia después descubre que la testigo es amiga del imputado desde hace años y, siguiendo este dato, detectan que durante esa tarde el acusado Reynoso le hace una llamada que dura 40 segundos. A esto se le suma que en la investigación se rebelo que Barcelona en realidad se encontraba a 18 cuadras del lugar de los hechos, gracias a las torres telefónicas que captaron dicha llamada.

A pesar de que el testimonio no se ha descartado, la nueva información se tendrá en cuenta para el momento del juicio. En el inicio del debate, que se llevó a cabo de manera virtual, el imputado se negó a declarar por lo que se continuó con el testimonio de la madre, la hermana y una amiga de Pilar, quienes coincidieron que la víctima quería terminar la relación y que él era “violento y agresivo”. Además de que influyó en que la victima consumiera drogas y, por consecuencia, estuviera internada varias veces en rehabilitación.

Adriana Chiaverano, la mamá de Riesco, declaró:

Era muy difícil de alejarla de Patricio porque se le aparecía por todos lados. Un día lo llamé y le pedí por favor que la dejara. Era una persona con Patricio y otra cuando no estaba. No lo logré Era muy difícil de alejarla de Patricio porque se le aparecía por todos lados. Un día lo llamé y le pedí por favor que la dejara. Era una persona con Patricio y otra cuando no estaba. No lo logré

Comienza el Juicio por la muerte de Pilar

El proceso judicial por la muerte de Pilar comenzó el día de ayer, 13 de octubre de 2022, de manera virtual a pesar de que la familia de Riesco pidió que el debate fuera de forma presencial para evitar cualquier tipo de complicidad entre los testigos.

MISTERIOSA MUERTE DE PILAR RIESCO: "Ese muchacho andaba en cosas raras" - mamá de Pilar

Dada las circunstancias de este lamentable caso, se espera que la familia de Pilar Riesco pueda obtener la justicia que merece para poder cerrar este doloroso capítulo, como lo es la perdida de un hijo.

