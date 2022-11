A prestar atención: Las salideras bancarias vuelven con todo

No creo que haya sido un robo al voleo por varias razones. La primera es que la Policía ya me dijo que está investigando otros tres casos iguales, de clientes del mismo banco. La otra, por ejemplo, porque yo salí caminando del banco, pasé por delante de custodios y policías en la vereda de Córdoba y me fui a una cochera a sacar mi auto. De la única forma de que alguien supiera que yo acababa de sacar plata del banco es si sabía de antemano. No creo que haya sido un robo al voleo por varias razones. La primera es que la Policía ya me dijo que está investigando otros tres casos iguales, de clientes del mismo banco. La otra, por ejemplo, porque yo salí caminando del banco, pasé por delante de custodios y policías en la vereda de Córdoba y me fui a una cochera a sacar mi auto. De la única forma de que alguien supiera que yo acababa de sacar plata del banco es si sabía de antemano.

Naudeau declaró al diario La Capital que sufrió una rotura en el globo ocular por la brutalidad del golpe , ya que fue con la culata del arma. Según denunció luego la víctima ante la Comisaría Primera, el ladrón se subió a una moto que ya lo estaba esperando y, ambos motochose escaparon a toda velocidad.

El caso quedó a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli, quien tras la denuncia, comenzó la investigación para atrapar a los culpables y ordenó los peritajes necesarios, que incluye la inspección de las cámaras de seguridad de la zona recorrida por la víctima en el trayecto hasta su vivienda.

Con este ya son 3

Según comentó el fiscal Pellegrinelli, con este robo al médico ya hubieron 3 salideras en los últimos 10 días y, se cree, que el botín supera los 12 millones de pesos. "Se trataría de la misma metodología delictiva con el mismo grupo de personas intervinientes. Usan autos y motos para cometer los hechos", indicó.

Otro de los robos ocurrió el pasado 17 de noviembre cuando un comerciante, de 36 años, fue víctima de este estilo de crimen cuando se dirigía a la Casa Central del Banco Provincia de Mar del Plata, ubicada en la calle Córdoba y San Martín, donde extrajo la suma de 10 millones de pesos.

La secuencia fue parecida a las otras ya que, después de salir de entidad bancaria, se encaminó a su vehículo, una Toyota Hilux, cuando, en un semáforo en rojo, dos hombres en una moto se pusieron a la par del hombre, uno de ellos le hizo estallar la ventanilla y se llevó el bolso con el dinero dentro.

Los delincuentes lograron escapar y el damnificado hizo la denuncia en la Comisaría Primera, con la colaboración de la DDI, para que se comenzará con la investigación. Los oficiales a cargo de la misma recuperaron las cámaras de seguridad del Banco para buscar cómplices y poder armar el recorrido que hicieron cuando se fugaron.

