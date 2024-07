8 días para el 30J: Tensión en el Caso Loan, allanan a los Berton y monjas convocan

"Nosotros nos convocamos en la Plaza Mitre, los días lunes y jueves", precisó. "Las personas son libres de participar. Hay otros intereses, por eso, nosotros, al inicio de las marchas, decimos que el único interés es la aparición con vida de Loan y que se haga justicia. Nosotros no ponemos nombres. La justicia es la que pone los nombres, y pedimos que no se nos manipule, porque esa intención sana de justicia y solidaridad no queremos que se desvirtúe con otros comportamientos ni tampoco con otros actos religiosos", agregó la hermana Castilla.