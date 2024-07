Fracasa estrategia del comisario Walter Maciel: Padres de Loan juntos en la marcha

Laudelina Peña,

Victoria Caillava,

Carlos Guido Pérez,

Daniel Oscar Ramírez,

Bernardino Antonio Benítez,

Walter Adrián Maciel, y

Francisco Amado Méndez (el nuevo detenido); y

mencionó un pedido careo entre la ex pareja Benítez / Laudelina Peña.

No es obligatorio para los imputados carearse, y debe decidirlo Laudelina Peña- para establecer:

"Benítez dijo lo mismo que dijo Ramírez en su declaración; y Peña dijo que los llevaron Benítez, Ramírez y/o Millapi, entregar en la tapera de la Escuela".

"Benítez, dijo que nunca trabajo para Pérez y Caillava; Peña dijo que sí, que Benítez trabajo para Pérez y Caillava".

padres de loan.webp Los padres de Loan.

Francisco Amado Méndez

Peritos de la Policía Federal llegaron hasta la casa de Francisco Méndez, un oficial retirado quien es el 8vo. detenido y sospechoso en la causa que investiga la desaparición y presunto rapto de Loan Danilo Peña, el 13/06, en el paraje Algarrobal, del pueblo 9 de Julio.

Si bien trascendió que Méndez ya era seguido de cerca por los investigadores, quedó formalmente detenido como presunto partícipe de la sustracción del menor, tras la declaración de Laudelina Peña, tía y madrina de Loan.

Los peritos, acompañados de perros especializados, revisaron todo el domicilio en busca de rastros de Loan.

Méndez estaba presente en la causa como un 'informante' del ex comisario Julio Walter Maciel, preso también por encubrimiento, presuntas amenazas y participación en la sustracción de Loan.

Laudelina afirmó que Méndez estaba en el lugar en el que 'plantaron' el botín del niño desaparecido: “Me dijo que era amigo del comisario y que él avisó que encontró esa huella (porque) estaba revisando el barro”.

Según se 'filtró', en la declaración de Laudelina, Méndez fue mencionado en 32 ocasiones.

mendez.jpg Francisco Amado Méndez.

La declaración

Según Infobae.com/, la declaración de Méndez como testigo en la causa:

“Se me da por cruzar por el monte, y me encuentro con un barro. Y le digo: ´Uh, esta pisada, no sé si algo me tenga que decir´. Y me encuentro con el rastro de la criatura. Seguí las huellas hasta que, en el medio del barro, se veían las dos patas sin zapatillas. Y, entonces, pensé: ‘La zapatilla habrá quedado en el barro’. (...) Encontré ese teléfono porque lo había agendado. El llamado fue a las dos de la tarde, aproximado. Me atienden y yo digo: ´Dame con tu jefe´. Y me dice: ´Yo soy el jefe, soy el comisario Maciel´. Me dice: ´¿Qué pasó?´. Y yo le digo que encontré algo que podía ser interesante, le digo que encontré huellas y yo ya preservé el lugar”.

“Yo trabajé años en la Policía, sabía lo que tenía que hacer”.

Poco después de esa comunicación, siempre según el policía retirado, llegaron al lugar de las pisadas cuatro mujeres, entre ellas Laudelina y su hija Macarena. Gritaban: “¿Dónde está la zapatilla de Loan?”.

Walter Maciel

El ex comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, habló 5 horas: apuntó contra Laudelina Peña y denunció actitudes sospechas del resto de la familia.

Maciel aseguró que se enteró de la desaparición de Loan por un llamado del oficial Eduardo Rafael Torres, lo que coincide con la declaración de María Victoria Caillava, esposa del ex marino Carlos Pérez y ex funcionaria municipal de 9 de Julio.

"Entre las 16.00 y las 16.05 horas recibo un llamado de un número no agendado, que era Victoria Caillava, en mi teléfono particular. Le dije que ya nos estábamos dirigiendo al lugar. Vamos al lugar con Cáceres, Chamorro, Robledo y Torres. A las 16.15 horas se presenta el jefe de bomberos, que está a escasos metros de la comisaría, porque tenía un incendio y quería personal. Le mando a la cabo 1° Segovia Daniela".

Él dijo que fue al paraje Algarrobal, una zona que no conocía porque hacía apenas 4 meses que estaba dirigiendo la comisaría del pueblo.

"Al entrar al camino vecinal, alrededor de las 16.30, lo primero que me encuentro es un hombre, que se movilizaba en una motocicleta, sin remera, todo sudado. Me llamó poderosamente la atención" (Antonio Benítez, la pareja de Laudelina Peña).

En la casa de la abuela de Loan, encontró a Catalina Peña y la notó "muy fría para la situación".

"Se perdió el morochito, Loan", fueron las palabras que recibió de la mujer, según su relato.

Luego salió del interior de la finca el papá de Loan. "Para mi no estaba normal. Tenía aliento etílico. Me dice que es José Peña. Le pregunto por qué no está buscando a su hijo, a lo que me dice: "Ya va a salir"".

Detrás apareció María Noguera (mamá de Loan), a quien le consultó qué había pasado y se largó a llorar.

Maciel hizo hincapié en que Laudelina Peña le mencionó que Loan se había perdido a las 14.30. Él le consultó por qué tardó tanto en llamar a la policía. "Me puso una excusa de la señal o el crédito", contó.

Pasaban las horas y Loan no aparecía. Le llamó "poderosamente la atención que Catalina dudaba hasta del padre" de Loan.

"Ella confiaba en mí, solamente quería hablar conmigo. La mamá de Loan me dijo que no tenía buena relación con la suegra. Ahí tomo conocimiento por primera vez de que era la primera vez de Loan en esa casa".

Según precisó, la búsqueda del pequeño se mantuvo 24 horas hasta el día 21 de julio. Y que sumó a la perra Kira al rastreo en el naranjal.

Dijo que en un momento de la búsqueda recibió una llamada de un teléfono corporativo: un hombre que le pedía hablar con su jefe: el ex policía retirado Francisco Méndez.

Maciel contó que Méndez le dijo que estuvo trabajando en el campo y que había encontrado unas huellas. El ex comisario estaba en ese momento con Roque Báez, el jefe de la Unidad Regional Goya. "Vamos a ir a mirar", fue la respuesta.

Maciel describió que Méndez le mostró en el interior del monte un charco de barro con una parte seca y otra hecha un lodazal. En la parte seca había pisadas de un humano.

El tamaño le llamaba poderosamente la atención a Maciel. Mientras observaban el lugar apareció Laudelina Peña junto con "dos o tres mujeres".

"Llega de forma, no sé cómo describir, una persona mitómana, no tengo ningún tipo de dudas. Me pregunta dónde está la zapatilla. Le digo yo que se calme. Y yo personalmente me dispongo a sacar tomas fotográficas", relató.

Luego, Maciel le dijo a unos cadetes que preservaran la zona. "Las mujeres se metieron y sacaron del fondo del barro, un elemento, que era el botín. Laudelina tenía seguridad de que era el botín de Loan".

El comisario detenido no supo explicar con exactitud quién hizo el hallazgo del botín porque en ese momento él se había dado vuelta.

"Cuando me doy vuelta de nuevo, el botín lo tenía Laudelina. Le ordeno que lo deje. Ahí observo que nuevamente estaban sacando fotos. Ahí les pido a las mujeres que no sacaran fotos", remarcó.

Maciel volvió a hacer hincapié en que el fiscal no se hacía presente en la zona de búsqueda y que las novedades se hablaban telefónicamente. "La causa me superó", sostuvo.

"¿Por qué yo entré como encubridor acá?", preguntó el comisario. Y se autorespondió que fue él quien pidió al fiscal detener a Laudelina.

"Siempre tuve como respuesta que no la iba a detener, porque Laudelina dice dónde estaba la zapatilla (...) Cuando llega Alegre, me dice, ‘Laudelina anda diciendo que ella encontró la zapatilla’ y yo le respondí que deje de decir pavadas esa vieja de mierda que lo único que hizo fue sacar la zapatilla del barro. Laudelina o la hija halló el botín. El único funcionario que estaba en ese momento era yo".

Luego explicó por qué agendó a Méndez como "Mendez informante": "Me había dado el dato para llegar a donde estaban las huellas, me dio la información del caso Loan. Méndez nunca tocó nada".

Maciel contó que tomó la decisión de detener a Ramírez, Benítez y Millapi.

Al mismo tiempo los papás de Loan habían reconocido el botín.

"Insisto en esto, para mí Benítez y Laudelina tenían algo que ver. El padre no lo salió a buscar, la madre sí. Eso, conforme a mi experiencia, me llamó la atención".

Maciel recuerda que allí comenzó a indagar a Benítez sobre cómo fue su ida al Narajal. En todo el relato el comisario remarca la llamada de Antonio a Laudelina: "Lo más llamativo es que hablan nueve minutos diez".

"Hasta el momento de mi detención no pudieron certificar el horario exacto en que desaparece. ¿Como es que hablan con todo el mundo, menos con la policía? Resulta que no tenían señal para hablar con la policía".

Él insistió en que Laudelina le mintió "desde el día uno".

Embed La jueza federal Cristina Pozzer Penzo emitió un decreto en el que ordena un careo entre Laudelina Peña y su pareja Antonio Benítez

Ella supone que Loan fue secuestrado y que Benítez pudo haber entregado al chico a Pérez y Caillava.#DondeEstaLoan pic.twitter.com/09WQ22l22V — @a (@MariaLauraDeAca) July 20, 2024

El ex comisario agregó que él siempre pidió la detención de Laudelina, pero que el fiscal siempre se lo negó y que fue el motivo para que durante la búsqueda no hubiera una buena comunicación entre ambos.

"Él me dice que no la iba a detener, porque era su testigo. El fiscal consideró que yo le quise atribuir el hallazgo del botín y obstruir la justicia, cuando yo era el único que trabajaba y recolectaba evidencia para la causa. Además, yo llegué ahí por Méndez".

Maciel luego dispara contra Laudelina: "¿Por qué preguntaba dónde estaba la zapatilla si a simple vista no se veía nada?, pero para el fiscal, el comisario era encubridor. Pero ahora peor, porque me dicen que soy coautor. Si no fuera por la contención que recibo, hoy debería estar muerto".

Maciel le hace saber a la jueza que puede ser "una persona importante" en la causa. "Quiero trabajar y colaborar, porque se han dicho millones de mentiras. Estoy preparado para ser policía, no un preso, sigo pensando en esa pobre criatura y pienso en el dolor del padre y la madre. Quiero que aparezca la criatura. Soy inocente, lo sostengo. Estoy detenido de forma injusta".

Respecto al ex navio Carlos Pérez y la funcionaria María Victoria Caillava, Maciel negó rotundamente haberlos autorizado a ir a la capital correntina durante la búsqueda de Loan. Explicó que Caillava le mandó un mensaje informando que estaba en Corrientes por problemas médicos de salud oncológicos.

"Me dice que si los necesitaban, viajaban (de regreso al pueblo)", y asegura que les dijo que "hagan sus cosas porque había una sola prioridad: encontrar al nene", contó.

Al igual que Pérez, mencionó que el ex integrante de la Armada le pidió una consigna policial por temor a que le planten pruebas. Sin embargo, tras la llegada de un perro inspeccionan los autos del matrimonio y dan positivos. Maciel mencionó que le pareció raro la insistencia del comisario sobre sus autos.

En cuanto a las preguntas de los investigadores, Maciel dejó en claro que sospecha de todos los que estuvieron en el almuerzo.

"¿Conoce a Fernández Codazzi?", le preguntaron. Maciel respondió que sí porque trabajaba en la jurisdicción.

"Yo nunca sugerí a Benítez que lo tomara como abogado defensor. Nunca le di un escrito a Benítez designando a Fernández Codazzi. En la comisaría de 9 de Julio no se hizo presente. No tuve conocimiento del traslado de Laudelina porque estuve detenido".

Respecto a las hipótesis que fue considerando, Maciel señaló que una fue acerca de una relación sentimental entre la madre de Loan y Benítez.

"Temo que me maten, porque soy funcionario hace 25 años y sé como se manejan las reglas carcelarias. Me siento totalmente juzgado por una condena social. Me rehúso y me niego a volver a un servicio penitenciario. Me torturaron 15 días seguidos. Me siento cuidado en mi provincia. Soy imputado colaborador".

laudelina peña tía de Loan.webp Laudelina Peña.

Los Robledo

Los Robledo, el matrimonio vecino de la abuela Catalina, hablaron con TN sobre el momento en el que José Peña descubrió que su hijo había desaparecido."Vino desesperadamente a buscar un celular porque tenía que llamar a la señora", recordó el dueño de la casa ubicada a 100 metros de la de Catalina.

Sixto Robledo salió a ayudar en la búsqueda y el padre de Loan se quedó con su esposa, María González, para usar el celular.

"José estaba muy angustiado. Decía 'No sé por qué me sacaron a mi hijo y no me pidieron permiso'. Estuvo muy enojado", aseguró María González.

Ella afirmó que el padre de Loan no estaba borracho.

La familia Robledo González fue mencionada por 'Fierrito' Ramírez en su declaración, pero el matrimonio desmintió todo lo que declaró.

Ramírez dijo que se había encontrado con Robledo en la búsqueda. "En ningún momento me lo crucé", desmintió Sixto y agregó que su hijo, Ramón, "tampoco se encontró con él".

Sin embargo, Ramírez señaló que se encontró "con un pastor que llevaba ganado" cuando supuestamente salió a buscar a Loan.

Nadie vio a Ramírez participar en la búsqueda. Además, Sixto Robledo aseveró que no salió con ganado "en ningún momento" ese 13/06. "Salimos en búsqueda del chico, eso es lo que hicimos", remarcó.

María González tiene el registro de contacto, minutos después de las 16, con Victoria Caillava, quien le escribió para preguntarle sobre Loan, y la vecina le envió un mensaje en el que confirmó que José Peña ya había estado en su casa para pedir un celular.

"No se le encuentra todavía al nene. Estamos recorriendo por todos lados", se escucha en el audio que Victoria Caillava le envió a María González a las 17:36. La Justicia registró este testimonio.

"Yo encontré al comisario Maciel, incluso le ofrecí dos caballos" para buscar, "pero nunca vino", indicó Sixto Robledo. Después de ese momento, no lo vio más.

Sobre María Victoria Caillava, María González confirmó que la exfuncionaria es muy conocida en el pueblo. "Ella nos entrega semillas, nos hace arar la tierra y también nos puso una bomba de agua a los pequeños productores", explicó.

Protestas

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio Rivadavia AM630 (@rivadavia630)

Vecinos una vez más se concentraron en la casa de los padres de Loan Peña, pequeño de 5 años quien desde el 13 de junio es buscado por la justicia.

En tanto, un grupo de madres protestó este sábado 20/07 sobre el puente General Belgrano por la aparición con vida de Loan Peña. Son mujeres que ingresaron acompañadas con la Gendarmería y el reclamo está dirigido a la policía de la provincia

En 9 de Julio, los canticos de las personas que acompañan a los padres y hermanos de Loan se basan en "querer saber la verdad" como también que "lo devuelvan con vida así como lo llevaron".

Se trata de una marcha que recorrerá las calles del poblado de 9 de Julio, distante a más de 100 kilometros de la capital provincial.

Tras la declaración del comisario del pueblo, Walter Maciel, la Jueza determinó nuevamente el secreto de sumario por 10 días. E indicó una serie de allanamientos, uno de los cuales inició esta mañana de sábado en la casa de un "informante" de Maciel, un expolicia de apellido Méndez.

