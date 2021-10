1ra conferencia de Gabriela Cerruti: Nada nuevo bajo el sol

Se trató de un primer ensayo en un intento del Gobierno por mejorar la comunicación, una de sus principales falencias. Probablemente el mecanismo de conferencias semanales se vaya aceitando con el correr de las mismas.

cerruti-telam.jpg Para Télam, lo más destacado de la conferencia de Gabriela Cerruti fueron sus críticas a Macri.

Cerruti defendió la política de congelamiento de precios y respondió a los comentarios de Larreta, quien sostuvo más temprano que la misma conduce al "desabastecimiento". La portavoz pidió distinguir si lo del alcalde porteño era un diagnóstico o "un deseo".

Consideró:

Lo que el Gobierno le pide a toda la oposición es que no entren en el juego de generar temor a la población generar rumores o falsas expectativas. No queda claro si lo que dice Rodríguez Larreta es un diagnóstico o un deseo. Si es un diagnóstico está erróneo y si es un deseo es un problema para los argentinos y argentinas que el jefe de gobierno porteño y candidato con aspiraciones presidenciales esté desando que los argentinos y las argentinas no puedan llevar la comida a su mesa

Por otro lado, Cerruti sostuvo que la ausencia de Mauricio Macri en la declaración indagatoria de este miércoles en el marco de la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan implica una actitud "antirrepublicana y contradictoria del discurso" de Juntos por el Cambio.

"La actual vicepresidenta (Cristina Kirchner) fue citada a ocho indagatorias juntas el mismo día y se presentó a todas. Nunca dejó de estar a disposición de la justicia. La actitud del expresidente Macri es antirrepublicana y contradictoria con el discurso, pero no nos asombra", dijo durante la rueda de prensa.

La portavoz de la Presidencia se refirió también al acuerdo sobre precios que se alcanzó con el 80% de las empresas que participaron del diálogo con el Gobierno nacional y aseveró que desde el Poder Ejecutivo están "dispuestos a escuchar y cambiar" para que se pueda sumar el "grupo minoritario" que rechazó el acuerdo.

"El acuerdo está abierto para que el resto de las empresas que tengan diferencias puedan sumarse", dijo Cerruti.

Cerruti afirmó además -en línea con la carta que le envió el presidente Alberto Fernández- que el conflicto en la provincia de Río Negro "lo tiene que resolver la gobernadora" Arabela Carreras, ya que el distrito "tiene fuerzas para poder controlar" la situación. Y pidió que el tema no sea utilizado en la disputa electoral.

La periodista y exdiputada nacional fue designada la semana pasada por el Presidente como "portavoz de la Presidencia" a cargo de la Unidad de Comunicación de Gestión Presidencial, figura que tomó de "algunas democracias europeas", según explicó el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

Las funciones de la Unidad de Gestión Presidencial serán las de "actuar en calidad de portavoz de la Presidencia de la Nación, comunicando las medidas de gobierno", según indicó el decreto publicado días atrás con su designación.