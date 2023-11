El Gobierno nacional debe trasladar a los presos al Servicio Penitenciario y no lo hace, porque no quiere o por política. Tenemos 1.500 presos en comisarías, es un disparate. Gente con condenas de meses. Por esa razón, hay 1.500 policías de la Ciudad que están cuidando presos en vez de cuidar a los vecinos El Gobierno nacional debe trasladar a los presos al Servicio Penitenciario y no lo hace, porque no quiere o por política. Tenemos 1.500 presos en comisarías, es un disparate. Gente con condenas de meses. Por esa razón, hay 1.500 policías de la Ciudad que están cuidando presos en vez de cuidar a los vecinos