HonestReporting, la patota del Mossad (¿?)

Tal como le dijo Jesús de Nazaret a los maestros de la Ley, "Quien se encuentre libre de culpa, que arroje la primera piedra".

En la Argentina, el caso de Rodolfo Walsh es muy actual por el libro de Ceferino Reato pero no fue el único. Aún se recuerda lo que sucedió en Página/12 cuando se levantó el Movimiento Todos por la Patria en el ex Regimiento de Infantería Mecanizada, en La Tablada (La Matanza, PBA).

Es injusto castigar a la agencia Associated Press o a la cadena CNN o a The New York Times por los hechos de personas tales como Hassan Eslaiah, Yousef Masoud, Ali Mahmud y Hatem Ali.

Los medios no son responsables de las conductas individuales de quienes trabajan en ellos. Resultaría ridículo culpar a las Fuerzas de Defensa de Israel por los excesos de algunos de sus comandos. Los medios son organizaciones, integradas por un colectivo de personas.

Hay una sospecha que se desea resulte equivocada: 'escrachando' a los medios se persigue modificar la línea editorial de ellos, volcándolos hacia uno u otro lado, preferentemente el de Israel. Hay un ejemplo concreto que se cita más abajo.

El origen

HonestReporting tiene una consigna: vigilar a los medios de comunicación en busca de prejuicios contra Israel.

No es una organización neutral sino que tiene un propósito militante, tal como otras organizaciones que se encuentran del otro lado. Su director ejecutivo es el ex The Jerusalem Post, Gil Hoffman.

Lo secunda Jacki Alexander, quien Florida (USA) trabajó construyendo "base de apoyo pro-Israel", campañas de recolección de fondos y scouting.

Considerando que Israel es un Estado nacional, podría afirmarse que HonestReporting es una organización paragubernamental aún cuando afirme que es no gubernamental.

Sus cuentas las paga el dinero de Aish HaTorah, una yeshivá judía ortodoxa ubicada en la ciudad de Jerusalén.

Toda 'Yeshivá' es un centro de estudios de la Torá y del Talmud que, en el caso del judaísmo ortodoxo, se circunscrib a hombres.

Aish HaTorah fue fundada por rabino Noah Weinberg, en 1974, quien 4 años antes había fundado con Mendel Weinbach, Nota Schiller y Yaakov Rosenberg la yeshivá

Shema Yisrael, para atraer a jóvenes judíos con poca o ninguna formación en estudios judíos. Hoy se llama yeshivá Ohr Somayach.

Críticas

Por supuesto que también hay críticas contra HonestReporting de parte de los palestinos. Es parte de la 'guerra asimétrica', donde cada uno tiene porciones de verdad mezcladas con no verdades y post verdades.

Lucas Ottenhof escribió en para Institute for Palestine Studies que la especialidad (y obsesión) de HonestReporting es desacreditar a los periodistas palestinos y exhibió un caso muy interesante luego de la expulsión de familias de Sheikh Jarrah en Jerusalén en 2021.

Ottenhof escribió hace tiempo lo siguiente:

"(...) HonestReporting entró en mi radar por primera vez después de leer un artículo del medio canadiense Passage, que detallaba cómo la organización canadiense del grupo ha instado con éxito a The Toronto Star a eliminar los usos de la palabra "Palestina" de sus historias, incluidas aquellas sin poca conexión abierta con Israel. como el perfil de un DJ palestino. Su sitio web canadiense mantiene una lista exhaustiva de los cambios editoriales publicados después de sus campañas de denuncia.

Una red de otros blogs y sitios web a menudo vuelve a publicar los artículos de HonestReporting completos, ampliándolos. La sección de opinión del periódico neoyorquino Algemeiner Journal suele estar saturada de artículos de HonestReporting. El periódico incluso publicó una historia atacando a un activista de los derechos palestinos que fue escrita por una persona que no existía y cuya foto del autor había sido falsificada, informó Reuters. (...)".

Urgente24 lo reproduce porque coincide con el papa Francisco:

"Les ruego en nombre de Dios que paren, cesen el fuego (...) para que podamos socorrer a los heridos, para que la ayuda pueda llegar a Gaza, donde la situación humanitaria es muy grave, y para que se libere inmediatamente a los rehenes"

"(Son) 2 pueblos que tienen que vivir juntos, 2 Estados. Los acuerdos de Oslo: 2 Estados bien definidos y Jerusalén con un estatuto especial. Toda guerra es una derrota. Nada se soluciona con la guerra." Amén.

--------------------------

Más contenido en Urgente24:

Causa Armando Traferri: Un pedido que fue rechazado

8,5 de rating, ofensiva de Villarruel y mejora de Rossi

Caras de pocos amigos: Cruces entre Victoria Villarruel y Agustín Rossi

TN: Análisis corporal en debate vicepresidencial LLA vs. UxP