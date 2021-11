Uber será nuevo socio estratégico de EcoAySA

Es bueno remarcar que EcoAySA tiene como objetivo plantar 10 mil árboles por año en toda el área de acción de la empresa, por cada 100 mil adhesiones a la factura digital.

AySA produce millones de facturas por año. Sólo con la adhesión de 100 mil usuarios al formato digital podrían salvarse miles de árboles y, en consecuencia, ahorrar millones de litros de agua que se usan para producir ese papel.

Sobre el cierre de las firmas, la presidenta de AySA afirmó

Este programa sólo podemos llevarlo adelante con el acompañamiento de socios estratégicos, con los que vamos a seguir trabajando para lograr no sólo el objetivo de cuidar un recurso tan importante como es el agua, si no también la generación de puestos de trabajo y la reactivación de la economía

También participaron participaron la directora de Relaciones Institucionales de AySA, Mayra Mariani y el Director de Comunicaciones Externas y Prensa, Sebastián Canellas.