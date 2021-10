AySA continúa inaugurando cloacas en el GBA

Las obras de ampliación de la Planta Potabilizadora Gral. Belgrano tienen como objetivo incrementar su producción en 1 millón de m3/día para beneficiar a 2,5 millones de habitantes de 6 municipios del sur del conurbano bonaerense que esperan el agua potable o tener más presión.

La Planta Potabilizadora está ubicada en la localidad de Bernal, Quilmes, en un predio de 36 hectáreas y ya abastece a 3.5 millones de habitantes de los partidos de Quilmes, Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Almirante Brown, así como también parte de La Matanza y Ciudad de Buenos Aires.

Díaz Granados:

Tenemos casi US$ 1.000 millones en proyectos en ejecución en la Argentina. AySA es un socio importantísimo para CAF.

Malena Galmarini, presidenta de AySA:

Si bien tenemos como fecha de finalización el año 2024, estamos haciendo todo con la UTE (unión transitoria de empresas), con los sindicatos, con CAF, con AySA, para llegar cuanto antes.

Lanús

Galmarini había visitado antes el municipio de Lanús, donde con el intendente, Néstor Grindetti, habilitaron una nueva red de desagües cloacales en la localidad de Remedios de Escalada, para beneficiar a más de 10.500 habitantes.

La obra es parte de los barrios

Villa General Güemes y

Los Talleres.

Este último ya contaba con la obra “Red Secundaria Cloacal Cementerio Norte”, próxima a habilitarse. Finalizada la “Red Secundaria Cloacal Güemes”, AySA cubre el 100% de los 2 barrios con el servicio de red cloacal.

Galmarini expresó:

Es una de las obras que llevaba 6 meses paralizada, y desde diciembre de 2019 la pudimos recomponer. Hicimos un cambio en la UTE y en menos de 1 año la terminamos.

Grindetti declaró:

Siempre que viene Malena es porque inauguramos obras. Esto es lo que hay que hacer y la política no tiene nada que ver. Hay que hacer las cosas y hay que hacerlas bien. Con Malena pertenecemos a dos espacios políticos distintos pero fíjense ustedes cuántas veces ya vinimos a inaugurar obras juntos.

Esteban Echeverría

Galmarini también estuvo con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, para inaugurar una red cloacal para 10.200 habitantes en la localidad de Luis Guillón.

En especial hubo una habilitación simbólica, con festejo, en la Escuela de Educación Especial 'Nuevos Horizontes Echeverrianos' del Barrio Parque Delfino, en Guillón.

aysa2.jpg AySA inaugurando en Esteban Echeverría: Escuela de Educación Especial 'Nuevos Horizontes Echeverrianos' del Barrio Parque Delfino, Luis Guillón.

Gray expresó:

Con este cuadrante que estamos inaugurando hoy, el 74% de la población de Esteban Echeverría ya tiene cloacas.

Las obras comenzaron en 2017, pero a fines de 2018 se frenó la puesta en servicio por problemas contractuales y de financiación.

El “Plan de Reactivación Territorial”, retomó la obra para habilitar la red de cloacas para más de 2.800 hogares.

AySA cuenta con 36 obras activas en el municipio de Esteban Echeverría: 17 de agua y 16 de cloaca.

Galmarini:

Estamos con 1.183 obras en distintos estadíos en 26 partidos del conurbano bonaerense + CABA, sin importar cuál es la bandera política. Invertimos casi $ 250 millones. Por cada US$ 1 invertido en el sistema de agua y cloacas, se ahorran US$ 7 en el corto y mediano plazo en el Sistema de Salud.

En Morón

La presidenta de AySA también visitó Morón, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Los esperaban el alcalde Lucas Ghi; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Nardini; el presidente de Trenes Argentinos y Trenes Infraestructura, Martín Marinucci; y Martín Sabatella, titular de ACUMAR.

Los convocó habilitar una nueva red secundaria cloacal para más de 4.000 personas del Barrio Gaona, en la localidad de El Palomar, partido de Morón.

La red secundaria evacuará los efluentes provenientes de la zona Sub Etapa I-A-II Resto 2, con vuelco en la Planta Depuradora Hurlingham.

La obra la financia el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y permite cubrir el 100% del barrio con el servicio de red cloacal.

Malena Galmarini:

Todos conocemos la historia de las cloacas en Morón, cuando un intendente y el presidente de una empresa que luego fue presidente del país estafaron a los vecinos y vecinas. Finalizando esta obra Barrio Gaona, más completando la red en Castelar Sur, en el Barrio Paz, que nos faltan algunas manzanas, en 2022, a más tardar 2023, Morón será un distrito con 100% de agua potable y cloacas.

Precisamente, se firmó un convenio para ejecutar la expansión de las redes de agua potable en Barrio Paz, Castelar Sur, y completar la red de desagües cloacales en El Palomar, en el marco del Plan Agua y Cloaca + Trabajo.