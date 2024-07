China esconde su Chaohu Mingyue pero Huawei es el camino

HiSilicon es de Huawei y pretende ganar volumen en el mismo mercado de chips para dispositivos móviles que MediaTek. De paso Huawei busca dinero proveniente de regalías para sostener su I+D. Huawei posee 20% de todas las patentes de 5G en el mundo. USA fue sorprendido por el desarrollo chino de nuevos procesadores.

Ya no es tan público como antes qué ocurre en Hefei, la capital de la provincia de Anhui, en el este de China, bunker de empresas de tecnología de vanguardia. Desde 2012 a la fecha, Hefei trepó de ciudad Nº31 de China a Nº20 porque es la capital de

Es la urbanización modelo nacional de excelencia en el ámbito de la nueva productividad, según el gobierno chino.

Kong Wansheng, vicepresidente de Guochuang Software Co., con sede en Hefei, recuerda que en el año 2000 le resultó muy complicado conseguir una línea telefónica fija para la familia y tuvo que esperar 1 mes para conectarse a la red móvil. En 2024, cualquier persona puede ir directamente a un centro comercial y conectarse a la red móvil en unos minutos. Para China mucho ha cambiado en tecnología.

Cruzando el Centro de Computación Avanzada de Hefei, en la Zona de Alta Tecnología, hay un cubo de vidrio azul de 10 metros de lado, llamado supercomputadora Chaohu Mingyue. En su interior, una pantalla de computadora gigante ocupa 225 m2 en los pisos superior e inferior. Toda la computadora gigante es sumergida en un líquido transparente.

"Las computadoras generan mucho calor durante su funcionamiento y las funciones operativas del servidor son afectadas cuando la temperatura aumenta, por eso diseñamos este líquido fluorado electrónico con un punto de ebullición más bajo para lograr un enfriamiento físico", según Han Shengjun, subgerente general de Hefei Big Data Asset Operation Co.

La supercomputadora Chaohu Mingyue es el orgullo de China: puede procesar en forma simultánea 3.000 millones de datos de imágenes, 900.000 horas de traducción de voz y 3.000 kilómetros de datos de conducción autónoma. Su capacidad de almacenamiento es equivalente a la de 120.000 teléfonos móviles de 128G y puede incorporar 10.000 millones de imágenes de alta definición.

¿Cuántas computadoras Chaohu Minguye tiene China? Occidente no lo sabe.

WSJ:

"Durante décadas, científicos estadounidenses y chinos colaboraron en supercomputadoras , máquinas del tamaño de una cancha de tenis esenciales para mejorar la inteligencia artificial, desarrollar vacunas y predecir huracanes. Pero los científicos chinos se han vuelto más reservados a medida que USA ha tratado de obstaculizar el progreso tecnológico de China, y han dejado de participar por completo en un importante foro internacional sobre supercomputación. La retirada marcó el fin de una era y creó una división que, según los científicos occidentales, frenará el desarrollo de la IA y otras tecnologías a medida que los países persiguen proyectos separados.

El nuevo secretismo también dificulta que el gobierno estadounidense responda a una pregunta que considera esencial para la seguridad nacional: ¿tienen supercomputadoras más rápidas USA o China? Las supercomputadoras se han vuelto centrales en la Guerra Fría tecnológica entre USA y China porque el país con las supercomputadoras más rápidas también puede tener una ventaja en el desarrollo de armas nucleares y otra tecnología militar.

"Si el otro tipo puede usar una supercomputadora para simular y desarrollar un avión de combate o un arma un 20% o incluso un 1% mejor que el tuyo en términos de alcance, velocidad y precisión, te apuntará primero y luego será jaque mate", dijo Jimmy Goodrich , asesor senior de análisis tecnológico en Rand Corp., un grupo de expertos.

El foro en el que China dejó de participar recientemente se llama Top500 y clasifica a las 500 supercomputadoras más rápidas del mundo. Si bien la última clasificación, publicada en junio 2024, dice que las 3 computadoras más rápidas del mundo están en USA, la realidad probablemente sea diferente.

“Los chinos tienen máquinas más rápidas”, dijo el cofundador de Top500, Jack Dongarra. “Simplemente no han presentado los resultados”.

En 2015, una medida estadounidense restringió el acceso de los desarrolladores de supercomputadoras chinos a los chips Intel y a otro hardware estadounidense, seguida de restricciones más amplias a las exportaciones 4 años después, bajo la Administración Trump. La Administración Biden las ha endurecido aún más .

Dongarra y los analistas que estudian a China dijeron que USA creía que sería difícil para China mantener su liderazgo en supercomputación sin chips de última generación, muchos de ellos fabricados por el líder de Silicon Valley, Nvidia. Sin esos chips, China tendría que recurrir a una solución de fuerza bruta uniendo cientos de miles de chips de generaciones anteriores que consumen mucha energía.

En la era de la inteligencia artificial, el acceso limitado a chips de alta gama obligaría a China a elegir en qué se centrarán sus supercomputadoras, dijo Goodrich.

El Top500 nació en 1993 cuando Dongarra, profesor de la Universidad de Tennessee, y sus colegas alemanes distribuyeron un problema de matemáticas para supercomputadoras y luego clasificaron las máquinas según el tiempo que tardaban en resolverlo.

Durante más de 2 décadas, las máquinas estadounidenses encabezaron la clasificación , que se publica 2 veces al año. Pero en noviembre de 2017, China tenía 202 máquinas en la lista, en comparación con las 143 de USA. “China dominaba”, alardeó en ese momento la agencia de noticias estatal de Beijing, Xinhua.

En 2019, el Departamento de Comercio de USA incluyó en una 'lista negra' a 5 organizaciones chinas de supercomputación, alegando que utilizaban supercomputadoras con fines militares y nucleares. Las sanciones prohibían a las empresas estadounidenses vender componentes a esas organizaciones sin licencia.

“Fue un punto de inflexión importante”, dijo Dongarra. La participación disminuyó. Cuando preguntó a sus colegas chinos por qué, le respondieron que ya no se les permitía enviar información, recordó Dongarra. Los científicos chinos también redujeron la cantidad de datos que compartían en otros foros científicos.

Las agencias gubernamentales chinas han liderado el desarrollo de supercomputadoras, con relativamente pocas máquinas operadas en forma comercial. Estos organismos gubernamentales han destacado cómo los últimos modelos chinos utilizan procesadores de producción nacional, ahora que los de Intel y otras empresas estadounidenses son menos accesibles. (N. de la R.: en Occidente no es diferente).

Oficialmente, el ordenador más rápido del Top500 se encuentra en el Laboratorio Nacional Oak Ridge, patrocinado por el Departamento de Energía del Gobierno estadounidense, en Tennessee. Se llama Frontier, tiene el tamaño de 2 canchas de tenis, costó US$ 600 millones construirlo y tiene una factura de electricidad de US$ 20 millones al año, dijo Dongarra, que también trabaja en Oak Ridge. Utiliza decenas de miles de chips informáticos.

Dongarra no cree que Frontier sea en realidad el superordenador más rápido del mundo. Los artículos científicos sugieren que ciertas máquinas chinas son mejores. Una de ellas ha sido mencionada en los medios estatales como un prototipo de Tianhe-3, en honor al término chino que designa a la galaxia Vía Láctea, mientras que la otra es un modelo de la serie de superordenadores Sunway.

(N. de la R.: El Tianhe-3 realiza 1 trillón de cálculos en 1 segundo, lo que permitiría encontrar respuestas a grandes enigmas de la medicina, las fuerzas de la naturaleza, o la defensa de un país. Según IBM, una coma flotante “es un método de codificar números reales dentro de los límites de precisión finita de los ordenadores disponibles hoy en día”, lo que facilita el manejo de grandes números. Estos números, de coma o de punto flotante, son muy utilizados en ciencias.")

