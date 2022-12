Todo lo que consiguió Volodymyr Zelensky y lo que no pudo

un plan de paz propuesto por Zelensky en noviembre, que incluye la retirada rusa de todo el territorio ucraniano aún ocupado, incluidas Crimea y áreas de Donbas ocupadas en 2014 para aliados de Rusia;

la retirada a las posiciones de 2014;

la retirada de Donbas pero no Crimea.

Sin embargo, Zelensky aclaró que no apoyaría ni la N°2 ni la N°3, y señaló que la paz solo puede llegar cuando los invasores rusos acepten la N°1.

Luego, es una mera discusión académica por el momento -según reconocen los propios funcionarios estadounidenses- porque Moscú no parece dispuesto a sentarse a la mesa, y sólo intenta para ganar tiempo para reorganizar tus tropas.

En resumen del Corriere della Sera, desde el punto de vista de la Casa Blanca, los nuevos sistemas de armas suministrados por la OTAN ayudarán a hacer frente a los continuos ataques aéreos rusos contra infraestructuras ucranianas que han dejado en riesgo gran parte del país. A oscuras y sin calor con la llegada del invierno, el objetivo ahora es proporcionar una defensa "en capas" contra los ataques de los misiles de crucero y los drones rusos.

Y aquí es donde divergen las posiciones entre Washington y Kiev.

Algunos altos funcionarios ucranianos dicen que la única forma de detener el ataque aéreo ruso es golpearlo donde se origina. Esto significa "ataques combinados contra los objetivos estacionarios del enemigo, primero contra las bases aéreas desde las que se lanzan los ataques rusos y las áreas de los sitios de lanzamiento de misiles balísticos y de crucero", escribió en un artículo para Ukrinform, la agencia estatal de noticias, Mykhailo Zabrodskyi, vicepresidente de seguridad nacional de Ucrania.

Para hacerlo, según Zabrodskyi, Ucrania necesita misiles de largo alcance, especialmente el sistema de misiles tácticos del ejército estadounidense, conocido como ATACMS, que estaba en la lista de deseos de Podolyak.

Pero no hay ATACMS ni tanques Leopard y Marder de Alemania ni M1 Abrams para Kiev. Alemania ya lo fundamentó. Si bien es una prioridad alemana "apoyar a Ucrania tanto como sea posible", explicó el portavoz del gobierno, Steffan Hebestreit, a los periodistas en Berlín, "la otra es mantener a la OTAN fuera de un conflicto directo con Rusia".

Resumiendo –dice Corriere, volviendo al The Washington Post–, si el objetivo de Zelensky se logra parcialmente, también lo es el de Biden, al menos por ahora. Por ahora porque las cosas podrían cambiar a partir de enero, con el nuevo Congreso, y podría aumentar la disidencia sobre la ayuda militar.

ATACMS.jpg Ucrania quiere ATACMS para disparar desde sus Himars y MLRS: USA dijo no.

El texto completo

Aquí el contenido elaborado por el Consejo Editorial del The Washington Post, que menciona el Corriere, un frenesí de reivindicación estadounidense del que surge la convicción de que habrá muchos combates antes de que ocurra un alto el fuego, que Urgente24 cree, además, tiene muchas más posibilidades de conseguir Türkiye que USA:

El presidente Volodymyr Zelensky, de Ucrania, hizo su carrera en la comedia, pero la invasión rusa de su país hace 10 meses ha sacado a relucir su talento para el drama, del tipo más inspirador. De pie ante una sesión conjunta del Congreso el miércoles 21/12, Zelensky agradeció a Estados Unidos por su apoyo militar y financiero, presentó una bandera firmada por las tropas que defienden la ciudad ucraniana de Bakhmut y caracterizó la lucha de su país como la primera línea en una batalla global por la libertad y la democracia contra los tiranos que buscan reescribir el orden internacional. Comparando la guerra en Ucrania con la Revolución Estadounidense, declaró que “la tiranía rusa ha perdido el control sobre nosotros”.

“El coraje ucraniano y la determinación estadounidense deben garantizar el futuro de nuestra libertad común”, dijo.

Su discurso culminó un torbellino de eventos que incluyeron la confirmación oficial del presidente Biden de que Estados Unidos enviará un sistema de defensa antimisiles Patriot a Ucrania. Los Patriots ayudarán a protegerlo contra los bombardeos aéreos rusos: Moscú disparó 76 misiles solo el viernes 16/12 por la noche, 16 de los cuales penetraron la defensa aérea de Ucrania. El ataque ha destruido la mitad de la infraestructura de energía eléctrica de Ucrania, según las Naciones Unidas. Un nuevo paquete de US$ 44.900 millones en ayuda económica y militar, incluido en el proyecto de ley general de gastos del Congreso que debe aprobarse, llevará el apoyo total de USA desde que comenzó la guerra a US$ 110.000 millones.

Por masivo que sea este apoyo, no equivale a todo lo que el Sr. Zelensky quiere ni a todo lo que él y su gente necesitan. El simbolismo de proporcionar Patriots avanzados, a pesar de las advertencias rusas de que sería provocativo, así como la vacilación previa del propio gobierno de USA, no debe subestimarse. Y, sin embargo, tampoco se debe sobrestimar el efecto práctico de 1 sola batería. Las tropas necesitan entrenamiento para usarlos, y su aplicación más rentable es contra misiles y aviones, no contra los drones de fabricación iraní de los que Rusia depende cada vez más. El Sr. Zelensky comentó en una conferencia de prensa conjunta con el Sr. Biden que regresaría por más Patriots más adelante.

marder.jpg Marder alemanes: Berlín ya dijo que no a Ucrania.

Sin embargo, el miércoles envió una fuerte señal de compromiso: material y político, ucraniano y estadounidense. Como tal, el día fue la culminación de un año que comenzó en medio del temor de una conquista rusa rápida y completa, pero que termina con la frustración del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ucrania ha perdido territorio, sin duda; pero se ha recuperado un poco. Las posibilidades de que salga de la guerra como un estado viable son mucho mayores que las posibilidades de que Rusia se lo trague. Ucrania no capituló en cuestión de días, como había planeado Putin, y el combate ha sido costoso en sangre y dinero tanto para Rusia como para Ucrania.

Llamar a esta situación inesperada un milagro no haría justicia al coraje y al sacrificio del pueblo ucraniano, dirigido por el Sr. Zelensky. Tampoco daría el debido crédito a las decisiones estratégicas que tomaron la administración Biden y los aliados de la OTAN de los Estados Unidos, ninguna de las cuales estaba predeterminada, todas las cuales estaban llenas de riesgos, y la mayoría de las cuales han valido la pena. De hecho, existe una competencia global entre las fuerzas de la autocracia y la democracia. Las democracias han mantenido la línea en Ucrania, y esto es un logro histórico.

La Rusia de Putin no es la única autocracia en dificultades por su propia creación. En China, el presidente Xi Jinping comenzó el año alardeando con Putin de una amplia asociación Moscú-Beijing, pero lo termina enfrentándose a una ola de protestas, un lento crecimiento económico, el fracaso de la cacareada estrategia de Cero Covid de Xi y el declive de su prestigio mundial. A pesar de sus violentos esfuerzos de represión, la teocracia de Irán aún enfrenta el desafío de un movimiento democrático liderado por mujeres. En Estados Unidos, por el contrario, la democracia se ha visto reforzada por la derrota de casi todos los candidatos que niegan las elecciones en las elecciones intermedias. Entre los factores que ayudaron estuvo el ejemplo de la resistencia de Ucrania.

Es demasiado pronto para declarar la victoria en Ucrania. Funcionarios ucranianos predicen que Putin podría intentar una nueva ofensiva terrestre en enero. El autócrata ruso continúa su campaña para matar de hambre y congelar a la población civil de Ucrania, uno de los crímenes de guerra por los que él y los soldados que los cometen deben rendir cuentas. Sin embargo, la visita del Sr. Zelensky debería alentar la reflexión sobre el papel fundamental que ha desempeñado la voluntad política de Occidente para ayudar a Ucrania a resistir.

leopard.jpg Leopard alemanes: No.

La mejor esperanza de Putin, y nuestra principal preocupación, es la evidencia de que el apoyo de USA a Ucrania podría ser menos bipartidista. Las encuestas muestran una caída significativa en el apoyo a la ayuda entre los votantes republicanos; el probable próximo presidente de la Cámara, Kevin McCarthy (Republicano / California), ha hecho declaraciones equívocas sobre el asunto. Y en octubre, 30 demócratas progresistas de la Cámara emitieron (y rápidamente se retractaron) una llamada lamentablemente prematura a negociaciones mediadas por Estados Unidos. Razón de más para apreciar el discurso del líder republicano del Senado, Mitch McConnell, en el pleno del Senado, en el que respaldó la ayuda acelerada para Ucrania y señaló, correctamente, “nuestro apoyo a Ucrania es moralmente correcto, pero no es solo eso. También es una inversión directa en los fríos y duros intereses estadounidenses”.

Esos intereses incluyen:

la estabilidad y la paz de un continente con el que USA tiene vínculos sociales, económicos y políticos estrechos y complejos;

la santidad de las fronteras internacionales; y

la disuasión de la agresión militar.

El compromiso de USA con Ucrania es costoso, pero mucho menos costoso de lo que sería vivir en un mundo en el que Putin impone las reglas.

“El mundo está demasiado interconectado e interdependiente como para permitir que alguien se quede al margen y al mismo tiempo se sienta seguro cuando continúa una batalla así”, dijo Zelensky. “Tu dinero no es caridad. Es una inversión en la seguridad global y la democracia”.

El Sr. Biden hasta ahora ha presentado este argumento de manera convincente. Puede señalar los resultados favorables de la política estadounidense en 2022 para reforzarla en el próximo año. “Nos quedaremos con usted todo el tiempo que sea necesario”, le prometió Biden a Zelensky. No hay alternativa razonable frente a la agresión de Rusia, una amenaza para el mundo entero."

----------------------------------

