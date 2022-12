Medios K instalan: Escándalo por reunión Lorenzetti/Angelici

Hola Rosario Ayerdi. Si me hubieses llamado para chequear, quizás no hubieses tuiteado algo no solo falso sino también peligroso. Somos periodistas, no propagadores de información que parece un espionaje mal hecho. Te contesto por acá porque no me llamaste. La próxima chequeá la info Hola Rosario Ayerdi. Si me hubieses llamado para chequear, quizás no hubieses tuiteado algo no solo falso sino también peligroso. Somos periodistas, no propagadores de información que parece un espionaje mal hecho. Te contesto por acá porque no me llamaste. La próxima chequeá la info

Por supuesto, la comunicadora no se quedó callada y le respondió a Bourdin: "Es cierto lo que cuento, lo tengo chequeado. Dejó el edificio 19.05 y que resulte peligroso este encuentro, lo dijiste vos. No voy a contradecirte. Lorenzetti estuvo a esa hora en el edificio de Angelici. Que te pongas nerviosas y acuses al periodista de hacer espionaje habla de lo mal que trabajas, los periodistas tenemos fuentes. Y si fue espionaje, cómo no existió?".

Bourdin dio por terminada la discusión: "Confirmás una reunión que NO existió. Primer error. No me llamaste para chequear. Segundo error. Me tirás una hora 'random' como si eso confirmara algo. Tercer error. Lo peligroso es que un periodista juegue al espía y encima desinforme. Tu info esta equivocada, Rosario Ayerdi".

A su vez, se blanqueó la ruptura total del kirchnerismo con Lorenzetti por haber votado junto a los otros 4 ministros contra el Frente de Todos.

Más contenidos en Urgente24

Misterio por CFK: Se cayó y se rompió la cabeza (¿Otro feriado?)

Destrozado por criticar a Messi/Scaloni, Liberman respondió

TV Pública, de clase: Detienen a empleado por asalto a banco Galicia

La polémica por el jefe de la Corte Suprema defensor de CFK

Explotaron las redes: Le dieron la razón a Alejandro Fantino