Razones por las que te pica la vagina después del sexo

Según la experta, las personas con sequedad vaginal pueden experimentar picazón, irritación, enrojecimiento y dolor en la vagina y los labios.

Alergia al látex

La alergia al látex puede producir picazón en la piel. En el caso de la vagina, podrías darte cuenta si te pica, después de que tu pareja usa condones o preservativos de látex para tener sexo.

Al respecto, la doctora María Sophocles, obstetra, ginecóloga y directora médica de Women's Healthcare oh Princeton, dice que "la picazón, el enrojecimiento o un sarpullido en la región vaginal pueden ocurrir debido a una alergia al látex".

En estos casos, recuerde que también hay condones elaborados con otros materiales para tener relaciones sexuales, como: preservativos de poliuretano, poliisopreno y piel de cordero.

Dermatitis en la vulva

Generalmente cuando hay dermatitis vulvar, la piel de la vulva se inflama e irrita debido a la exposición a un agente irritante externo. También puede provocar picazón y, potencialmente, una erupción en la vulva, dice Green.

Según la experta, estos síntomas se pueden presentar si estás usando ciertas sustancias durante las relaciones sexuales, como lubricantes teñidos, perfumados o con sabor.

Otros posibles desencadenantes de dermatitis vulvar son: Jabones o baños de burbujas, ropa interior hecha de telas sintéticas, productos de higiene femenina como tampones o toallas sanitarias, papel higiénico.

Infección por hongos

También conocidas como infecciones por levadura, las infecciones por hongos son causadas por un crecimiento excesivo del hongo Candida.

Las mujeres con este tipo de infección pueden presentar picazón, irritación e incluso una sensación de ardor durante o después del sexo, dice Sophocles.

Otros síntomas incluyen secreción vaginal espesa, blanca, parecida al requesón; inflamación o enrojecimiento de la vulva y vagina; y dolor general o malestar de la vulva y vagina.

Vaginosis bacteriana

En la vagina hay bacterias, es algo natural. Pero, cuando hay un desequilibrio entre los diferentes tipos de bacterias de la vagina, se puede producir vaginosis bacteriana.

De acuerdo con la doctor Green, algunas personas experimentan esta infección vaginal bacteriana, después del coito porque la acidez típica de la vagina, o pH, puede perderse después del sexo, lo que da como resultado un entorno en el que la bacteria Gardnerella puede crecer demasiado.

Las personas con vaginosis bacteriana no sólo podrían experimentar picazón, sino también un aumento en el flujo vaginal grisáceo con olor a pescado, dice la especialista.

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

Muchas veces, las ITS no causan síntomas. No obstante, en las personas que tienen síntomas, la picazón puede formar parte de ellos.

Algunas Infecciones de Transmisión Sexual que podrían producir picazón vaginal junto con otros síntomas incluyen: clamidia, tricomoniasis, herpes genital y verrugas genitales del Virus de Papiloma Humano (VPH).

Por ejemplo, la clamidia además de picazón vaginal, puede causar dolor durante el sexo, flujo vaginal inusual, dolor al orinar, dolor en la parte inferior del abdomen y sangrado anormal entre períodos menstruales.

En ese sentido, Sophocles dice que tener sexo mientras se tiene una ITS puede empeorar los síntomas como la inflamación y la picazón. Lo mejor es ir al médico cuanto antes.

