Aquí la guía definitiva para elegir tu primer juguete sexual

Es mejor que primero compres el dispositivo tú mismo

Muchas personas se preguntan si deberían decirle a su pareja que van a comprar un juguete sexual. Lisa Kuznetsova, autora del blog de divulgación científica SEX/LIFE, dice que en esa situación debes decirle honestamente a tu pareja que estás interesado en probar juguetes sexuales.

Otra recomendación es aprender a dominar el dispositivo durante la masturbación. Y después de eso, puedes comprar algo para tener relaciones sexuales con tu pareja. Por ejemplo, si no sabes si la estimulación por vibración del clítoris es adecuada para ti, comprar un anillo para el pene con vibración puede ser una buena opción.

Ahora bien, si tu pareja cree que el juguete sexual es su rival, pregúntale qué es exactamente lo que le asusta o le molesta. Eso sí, sin presionarla. Incluso, puedes indicarle que no estás en contra de enseñarle a acariciarte con un juguete.

Investiga los tipos de juguetes

Una vez que exploraste tu cuerpo y ya tienes una idea de qué tipo de estimulación te gusta, puedes recurrir a los tipos y marcas más populares de juguetes sexuales.

Una recomendación es ingresar en la barra de búsqueda la consulta "calificación de juguetes (clítoris/vaginales/anales/otros) de (un determinado) año" y familiarizarse con la lista.

También puedes consultar las publicaciones de blogueros sexuales, leer reseñas de usuarios en sitios web de sex shop, charlar con un asesor de sex shop o leer más sobre el dispositivo con anticipación.

Considera las características

Los juguetes sexuales pueden estar hechos de diversos materiales. Bien sea de metal, vidrio, madera, plástico, cerámica, silicona y hasta ciberpiel (un tipo de silicona que imita la suavidad y flexibilidad de la piel humana), aunque los expertos recomiendan elegir silicona médica.

En el caso del plástico, recuerdan que puede contener ftalatos que se relacionan con diversos problemas de salud, mientras los juguetes de goma pueden contener látex y algunas personas son alérgicas a este material.

Otra recomendación es elegir juguetes sexuales que sean resistentes al agua, ya que puedes lavarlos fácilmente y no preocuparte de que el agua entre en el lugar equivocado y arruine el dispositivo.

Pero, hay otras cosas a considerar. Los juguetes sexuales pueden tener diferentes funciones (vibrar, pulsar, girar, “chupar” o aplicar una descarga eléctrica), muchos necesitan baterías, algunos pueden ser ruidosos, y no todos se parecen a un pene o a una vulva.

Atentos con las falsificaciones

Uno de los temores al comprar el primer juguete sexual es que sea muy caro, y algunos optan por comprar dispositivos a vendedores dudosos. Los expertos recomiendan no hacerlo.

Uno de los motivos es que los juguetes sexuales originales están fabricados con materiales seguros que no contienen ftalatos. Y en las falsificaciones, la composición y seguridad no se pueden evaluar.

Aunado a esto, los dispositivos originales son mejor opción porque cumplen con los estándares de calidad y son más duraderos. Además, tienen garantía.

Cuida la seguridad e higiene

Antes de usar el juguete sexual es importante leer las instrucciones, ya que si utilizas el dispositivo de forma incorrecta, puedes romperlo o perjudicar tu salud o la de tu pareja.

Las instrucciones también indican cómo limpiar correctamente el juguete, algo que se debe hacer después de cada uso. También debes lavarlos si pretendes utilizar el juguete en otra parte del cuerpo, como en la vagina después de estimular el ano (y viceversa).

Pero, hay más. Las instrucciones también te indican cómo cargar el juguete sexual correctamente, además es importante inspeccionar el juguete antes de cada uso, ya que si tiene roturas, bordes afilados o fragmentos, el uso del dispositivo puede resultar peligroso.

Otra sugerencia es usar un lubricante con el juguete sexual para un mejor deslizamiento y evitar lesiones. En este caso, se recomienda elegir un lubricante a base de agua.

Finalmente, los expertos aconsejan guardar los juguetes en un estuche, una bolsa especial (puedes comprarla por separado), cualquier paño limpio o en un cajón especial.

No te rindas de inmediato

Puede ocurrir que no te guste tu primer juguete sexual, después de todo, se trata de un estímulo nuevo y desconocido y es necesario acostumbrarse a él. Si esto ocurre, en algún momento puedes volver al juguete e intentarlo de nuevo. Pero, si aún así todavía no le gusta el proceso, no necesita torturarse y puede probar otra cosa.

--------------------

Más contenido de Urgente24

Si quieres evitar infecciones vaginales en verano, haz esto

Las tendencias en sexo y citas para el 2024 están aquí

Sexo: 10 juegos sexuales para salir de la rutina en 2024

El tremendo error durante el sexo que debes dejar de hacer

Así es la dieta que ayuda a quedar embarazada, según estudio