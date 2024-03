"Hemos recibido últimamente en la Conferencia Episcopal grupos de personas que quedan sin trabajo, gente que quedan como al costado del camino. Es tremenda esta herida”, subrayó el sacerdote.

En tanto, el Obispo hizo un llamado a que "no nos gane la globalización de la indiferencia" ente las personas que pierden el trabajo.

catedral-metropolitana.jpg La iglesia católica argentina no tiene gran estima por la globalización

En otro tramo del mensaje Ojea afirmó

El día que nos gane la globalización de la indiferencia, el día que se nos endurezca tanto el corazón que no tengamos sensibilidad para estos hermanos y hermanas que quedan sin trabajo, ese día, no nos podemos llamar más cristianos. Ese día vamos a decir ‘nos ocupamos solamente de nosotros mismos, los demás, ¿qué importa?’. Pidámosle al Señor esta gracia de descubrir con una imaginación nueva la caridad cristiana El día que nos gane la globalización de la indiferencia, el día que se nos endurezca tanto el corazón que no tengamos sensibilidad para estos hermanos y hermanas que quedan sin trabajo, ese día, no nos podemos llamar más cristianos. Ese día vamos a decir ‘nos ocupamos solamente de nosotros mismos, los demás, ¿qué importa?’. Pidámosle al Señor esta gracia de descubrir con una imaginación nueva la caridad cristiana

Para el titular de la CEA

La Pascua nos da una nueva creatividad para crecer en el amor, para crecer en la caridad. El Papa Benedicto nos enseñaba que la fe que es un don de Dios. La fe nos libera del aislamiento del yo y nos lleva a la comunión. Pero todo acto de fe es en sí mismo, y como tal encuentro con los hermanos. Es un acto que me lleva a ser más responsable de la vida de los demás La Pascua nos da una nueva creatividad para crecer en el amor, para crecer en la caridad. El Papa Benedicto nos enseñaba que la fe que es un don de Dios. La fe nos libera del aislamiento del yo y nos lleva a la comunión. Pero todo acto de fe es en sí mismo, y como tal encuentro con los hermanos. Es un acto que me lleva a ser más responsable de la vida de los demás

Por último agregó

Pidámosle al Señor renovar esta fe que la necesitamos tanto. El agua nueva del bautismo refresque toda nuestra alma para poder redescubrirnos en el amor y de este modo crecer como personas y como cristianos. Muy felices Pascuas. Que Dios los bendiga. Pidámosle al Señor renovar esta fe que la necesitamos tanto. El agua nueva del bautismo refresque toda nuestra alma para poder redescubrirnos en el amor y de este modo crecer como personas y como cristianos. Muy felices Pascuas. Que Dios los bendiga.

