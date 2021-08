Pampita postparto: Bailó en el caño y encendió el debate

Fui a charlar con mi doctor y me dijo: ‘Subí y bajá’. Pero todos los trucos invertidos imposible, porque no me reacciona todo esto (los abdominales), explicó. Fui a charlar con mi doctor y me dijo: ‘Subí y bajá’. Pero todos los trucos invertidos imposible, porque no me reacciona todo esto (los abdominales), explicó.

Que puedas no significa que debas

Cuando Pampita regresó a trabajar a 11 días de dar a luz, se generó un gran debate en torno a su decisión. Mientras muchos celebraban su determinación y fuerza de voluntad, otros se preocupaban por la imagen poco realista sobre la maternidad.

El grupo de activistas “Mujeres que no fueron tapa”, que busca analizar cómo se representa a las mujeres en los medios, compartió una publicación cuestionando que hay detrás de la vuelta de Pampita.

"Una mujer que acaba de parir hace apenas ONCE días volviendo al trabajo espléndida, como si nada le hubiera sucedido, mostrado y celebrado por todos los medios que además viven de esa exposición", comienza el posteo. Y continúa: "Es un mensaje que dice que no existe el puerperio, no existe el dolor del post parto, no existe la depresión postparto, solo existe la maternidad rosa y feliz, existe solo que seas una cosa bonita al servicio del mercado".

Con el baile en el caño, se replantea una vez más el debate. Médicamente se recomienda que las mujeres que atraviesan una cesárea -como fue el caso de Pampita- no realicen actividad física y que reposen el mayor tiempo posible.

Lo reciente del parto sumado a la operación y teniendo en cuenta la constante exposición que vive la modelo sigue generando cuestionamientos entre la gente.

https://twitter.com/Vicky__Lainio__/status/1425042426427805701 Esa presión que tiene Pampita que cada dos minutos hablen de “lo bien que está” y las cosas que YA puede hacer... como minimizando el parto que tuvo... no sé me dan ganas de decirle “no tenes porque hacer nada, sentate a tomar algo y listo”. — Becky (@Vicky__Lainio__) August 10, 2021