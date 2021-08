Suar sobre Tinelli: "Todos podemos perder una batalla"

Trabajo y vivo por el rating. Sería hipócrita si te dijera que no me importa el rating. Tenemos que generar contenidos y que la gente los vea. Es como tener una verdulería, que nadie te compre, se te pudra la mercadería y no te importe. En un teatro, si no hay espectadores, se levanta la función. Sucede lo mismo en la televisión. Cuanta más gente me vea, más laburo hay para todos. Trabajo y vivo por el rating. Sería hipócrita si te dijera que no me importa el rating. Tenemos que generar contenidos y que la gente los vea. Es como tener una verdulería, que nadie te compre, se te pudra la mercadería y no te importe. En un teatro, si no hay espectadores, se levanta la función. Sucede lo mismo en la televisión. Cuanta más gente me vea, más laburo hay para todos.